Yenice’de kafa kafaya çarpışma: hayatını kaybeden sürücü dualarla uğurlandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı için düzenlenen cenaze töreninde yakınları, kamu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

kaza yeri ve araç bilgiler:

Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 MHA 232 plakalı otomobili kullanan Atakan Bağbaşı (42) ile 06 FUH 701 plakalı kamyonetin sürücüsü Abdulsamet Aksoy kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı sağlık bilgisi paylaşılmadı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Hayatını kaybeden Atakan Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Bağbaşı, yakınlarının ve katılımcıların duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağbaşı’nın cenazesi ikindi vakti Yenice’de toprağa verilecek.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik ekipleri çalışma başlattı; olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KAMYONETLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ATAKAN BAĞBAŞI, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.