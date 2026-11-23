uygulamanın başlatılması ve kapsamı:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan göreve geldikten sonra, Doğu Mahallesi’ndeki Yenipazar Asri Mezarlığına bir ses sistemi kurulmasını sağladı. Başkan Ercan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından hayata geçirilen bu çalışmayla mezarlık alanında dini yayınların düzenli olarak duyurulmasını hedeflediklerini belirtti.

Sistem üzerinden iki yıldır Cuma günleri Kur’an-ı Kerim tilaveti yayımlanıyor. Kur’an sesleri, mezarlığın farklı noktalarına ulaşacak şekilde düzenlenmiş hoparlörler aracılığıyla gün boyunca dinlenebiliyor; böylece kabir ziyaretleri sırasında dualara Kur’an tilaveti eşlik ediyor.

vatandaşların tepkisi ve belediyenin işlemleri:

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını iletti ve Başkan Ercan’a teşekkür etti. Belediye yetkilileri, Cuma günlerinin ziyaret yoğunluğu göz önünde bulundurularak sistemin özellikle bu günlerde etkin şekilde çalıştırıldığını aktardı.

Başkan Malik Ercan, uygulama hakkında yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin mezar ziyaretlerinde dualarına Kur’an-ı Kerim tilavetinin eşlik etmesini istediklerini, bu amaçla göreve başladıktan sonra sistemin kurulduğunu söyledi. Ebediyete uğurlanan tüm hemşehriler için Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini de ifade etti.

Belediye yetkilileri ayrıca ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarının düzenli yürütüldüğünü, ihtiyaç duyulan noktalarda onarım yapıldığını belirtti. Bu kapsamda ses sisteminin teknik bakımı ve hoparlör yerleşiminin düzenlenmesi gibi hizmetlerin de planlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Uygulamanın hem manevi bir destek sunduğu hem de mezarlık ziyaretlerini daha düzenli hale getirdiği belirtiliyor; vatandaşların memnuniyeti ise projenin ilçede kabul gördüğünü gösteriyor.

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN’IN TALİMATIYLA YENİPAZAR ASRİ MEZARLIĞI’NA KURULAN SES SİSTEMİ ÜZERİNDEN İKİ YILDIR CUMA GÜNLERİ KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ YAPILIYOR. UYGULAMADAN DUYDUKLARI MEMNUNİYETİ DİLE GETİREN VATANDAŞLAR, BAŞKAN ERCAN’A TEŞEKKÜR ETTİ.