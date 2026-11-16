Yenipazar kaymakamı Kükürt köyünde halkla buluştu

kaymakamın ziyareti:

Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Kükürt köyünde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Yunus Emre Polat, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve talepleri dinledi. Polat, köyün genel durumu hakkında bilgi alırken vatandaşların gündemindeki öncelikli konuları not etti.

katılımcılar ve saha incelemeleri:

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Çürük, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş ve İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur eşlik etti. Heyet, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

yerinde dinleme ve değerlendirme:

Kaymakam Polat ziyaretin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve beklentilerini yerinde dinlemek, köylerimizin ihtiyaçlarını görmek açısından büyük önem taşıyor. İlçemizin her noktasında vatandaşlarımızla iletişim halinde olmaya ve sorunların çözümü için ilgili kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Polat, iletişim ve koordinasyonun yapılacak işlerin etkinliğini artıracağına dikkat çekti.

KAYMAKAM POLAT VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ