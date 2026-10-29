Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6430 +0,12%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.471,72 -0,30%
EUR/USD 1,1145 -0,11%
Brent Petrol 110,54 -0,99%
--°

Yenipazar'da cumhuriyet coşkusu 103. yılda meydanlara taştı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yılı, vatandaşlar ve çocukların Türk bayraklarıyla birlik ve gurur içinde coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yenipazar'da cumhuriyet coşkusu 103. yılda meydanlara taştı

kutlamanın akışı:

Yenipazar ilçesinde 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde halk meydanlarda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar ve alandaki çocukların neşesi, kutlamalara canlılık kattı. Ritmik alkışlar ve zaman zaman yükselen bayraklar, ilçede Cumhuriyet coşkusunun güçlü biçimde yaşandığını gösterdi.

Etkinlik boyunca sokaklar ve meydanların renklenmesi, katılımın her yaştan insanı kapsadığını ortaya koydu. Yerel düzenlemeler ve güvenlik önlemleri sayesinde kutlamalar huzur içinde tamamlandı.

başkanın açıklaması:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 103'üncü yılının önemine vurgu yaptı. Başkan Ercan, ilçe halkıyla birlikte bu günü kutlamanın gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhuriyet'in korunmasının, gelecek nesillere daha güçlü aktarılmasının gerekliliğini ifade etti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyleyen Ercan, sözlerini "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesiyle tamamladı.

geleceğe vurgu:

Kutlamalar, sadece geçmişin anılması değil aynı zamanda geleceğe yönelik bir sorumluluğun da hatırlanması olarak değerlendirildi. Vatandaşların ve özellikle gençlerin etkin katılımı, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasında toplumun rolünü ön plana çıkardı. Yenipazar'da gerçekleşen törenler, birlik, gurur ve ortak tarih bilincinin canlı tutulduğuna işaret etti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, VATANDAŞLARIN YOĞUN...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMI, ÇOCUKLARIN NEŞESİ VE TÜRK BAYRAKLARI EŞLİĞİNDE KUTLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli sokakları 103. yıl coşkusuyla kırmızı beyaza büründü
images

Edremit'te yağmura meydan okuyan cumhuriyet kutlaması Kıraç'la coştu
images

Ayvalık’ta 103’üncü yıl coşkusu yağmura rağmen salonları doldurdu
images

Bursa'da yağışa rağmen salonda cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edremit'te yağmura meydan okuyan cumhuriyet kutlaması Kıraç'la coştu

Ayvalık’ta 103’üncü yıl coşkusu yağmura rağmen salonları doldurdu

Bodrum’da yağmurdan güneşe: kasım ortasına kadar turizm morali

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek