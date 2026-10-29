Yenipazar'da cumhuriyet coşkusu 103. yılda meydanlara taştı

kutlamanın akışı:

Yenipazar ilçesinde 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde halk meydanlarda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar ve alandaki çocukların neşesi, kutlamalara canlılık kattı. Ritmik alkışlar ve zaman zaman yükselen bayraklar, ilçede Cumhuriyet coşkusunun güçlü biçimde yaşandığını gösterdi.

Etkinlik boyunca sokaklar ve meydanların renklenmesi, katılımın her yaştan insanı kapsadığını ortaya koydu. Yerel düzenlemeler ve güvenlik önlemleri sayesinde kutlamalar huzur içinde tamamlandı.

başkanın açıklaması:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 103'üncü yılının önemine vurgu yaptı. Başkan Ercan, ilçe halkıyla birlikte bu günü kutlamanın gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhuriyet'in korunmasının, gelecek nesillere daha güçlü aktarılmasının gerekliliğini ifade etti.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyleyen Ercan, sözlerini "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesiyle tamamladı.

geleceğe vurgu:

Kutlamalar, sadece geçmişin anılması değil aynı zamanda geleceğe yönelik bir sorumluluğun da hatırlanması olarak değerlendirildi. Vatandaşların ve özellikle gençlerin etkin katılımı, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasında toplumun rolünü ön plana çıkardı. Yenipazar'da gerçekleşen törenler, birlik, gurur ve ortak tarih bilincinin canlı tutulduğuna işaret etti.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMI, ÇOCUKLARIN NEŞESİ VE TÜRK BAYRAKLARI EŞLİĞİNDE KUTLANDI.