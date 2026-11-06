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Yenipazar'da jandarmanın takibiyle aranan şahıs tutuklandı

Yenipazar'da jandarma, çocuğa cinsel istismardan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 54 yaşındaki Hasan E.'yi yakaladı; tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yenipazar'da jandarmanın takibiyle aranan şahıs tutuklandı

olayın detayları:

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan bir kişi yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda şahsın, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu kararına göre 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

yakalama süreci:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli faaliyet kapsamında yapılan sorgulamada, yakalanan şahsın Hasan E. (54) olduğu belirlendi.

yasal işlem ve teslim:

Yenipazar'da gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gölpazarı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı ve Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK&#039;İN YENİPAZAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE, ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN...

BİLECİK'İN YENİPAZAR İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE, ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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