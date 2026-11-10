Yenipınar'da aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvan otomobille çarpıştı

Yenipınar yolunda trafik kazası:

Batman merkeze bağlı Yenipınar köyü yolunda seyir halindeki bir otomobil, aniden yola çıkan 2 büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki hayvan da telef oldu.

Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi; olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

kaza sonrası işlemler:

Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılacak tespitler ve soruşturma sonucuna göre sorumluluk ve yasal süreçler belirlenecek.

yol güvenliği ve önlemler:

Yoldan aniden çıkan hayvanların trafikte oluşturduğu tehlike, özellikle kırsal kesim yollarında hız ve dikkat yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi. Sürücülerin dikkatli olması ve hayvan sahiplerinin sürüsünü kontrol altında tutması, benzer kazaların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

BATMAN’DA ANİDEN YOLA ÇIKAN 2 BÜYÜKBAŞ HAYVANA OTOMOBİL ÇARPTI. KAZADA HAYVANLAR TELEF OLURKEN, OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.