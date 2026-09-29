Yerelden ulusala atık ve iklim stratejileri Adana'da tartışıldı

Adana çalıştayı başladı:

Adana'da Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve Adana Valiliği himayelerinde düzenlenen "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temalı Sıfır Atık Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Etkinlik, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Adana Vali Yardımcısı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülşen Birgül Ağdemir ve Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Tematik masalarda hangi konular tartışıldı:

Çalıştay kapsamındaki 15 tematik masa Adana'nın sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği alanlarındaki önceliklerini masaya yatırdı. Masalarda "İklim, Afet ve Doğa Yönetimi", "Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği", "Sıfır Atık Mavi - Sucul Ekosistemler, Denizler ve Kıyılar", "Tarım, Gıda ve Organik Döngü", "Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler", "Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi", "Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları", "Enerji ve Ulaşım Dönüşümü", "Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi", "Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi", "Sağlık Kurumlarında Sıfır Atık ve Kaynak Verimliliği", "Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm", "Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi", "Yönetişim ve Kurumsal Sistemler" ile "Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik" başlıkları ele alındı. Her masada mevcut durum tespitleri, öncelikli sorunlar ve yerel ölçekte uygulanabilir, çözüm odaklı hedefler geliştirildi.

Çalıştayın hedefleri ve beklenen çıktılar:

Çalıştayın temel yaklaşımı olarak İsraf Tasarruf Atık Dönüşüm İklim Etkisi dönüşüm zinciri benimsendi; kaynak kullanımının etkinleştirilmesi, israfın oluşmadan önlenmesi, oluşan atıkların doğru yöntemlerle yönetilmesi ve geri kazanım süreçlerinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Elde edilen çıktılar, ilgili kurumlar, yerel paydaşlar ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda değerlendirilerek ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sunması amaçlanıyor. Çalıştayın sonuçlarının Türkiye'nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve COP31 kapsamında yürüttüğü çevre ve iklim çalışmalarına yerelden katkı sağlaması hedefleniyor.

ADANA’DA SIFIR ATIK VAKFI KOORDİNASYONUNDA, ADANA VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE “YERELDEN ULUSALA İSRAF, ATIK VE KAYNAK YÖNETİMİ” TEMASIYLA SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.