Yeşil gelişim ödülleriyle COP 31 hazırlığı öne çıktı

Tören ve verilen ödüller:

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) tarafından 3 Kasım'da Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen Yeşil Gelişim Ödülleri töreninde, sürdürülebilirlik alanında çalışan 14 kuruma ödül verildi. Etkinlik, çevresel sorumluluk, yeşil teknoloji, döngüsel ekonomi, fırsat eşitliği, kadınların güçlenmesi, sosyal etki, denizlerin korunması, iklim eylemi ve su yönetimi gibi farklı kategorilere odaklandı.

Törende ödül alan kuruluşlar arasında Arc Water, Tosyalı Holding, Trendyol, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, KAGİDER, LC Waikiki, Migros, Yuvam Dünya, Eşarj, SADE, Garanti BBVA, İTÜ ARI Teknokent, Harvard Business Review ve Sıfır Atık Vakfı yer aldı. Üniversite yetkilileri ve sektör temsilcileri, hem uygulamadaki başarılı örnekleri öne çıkardı hem de COP 31 sürecine hazırlığın önemine dikkat çekti.

üniversitenin mesajı ve COP 31'e katılım:

İGÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Nur Betül Gayretli, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını; ekonomi, teknoloji ve küresel rekabet açısından da stratejik bir alan olduğunu belirtti. Gayretli, üniversitelerin yalnızca eğitim vermekle kalmayıp farklı fikirleri bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Gayretli, üniversitenin COP 31 kapsamında sunduğu beş projenin kabul edildiğini ve İGÜ'nün önümüzdeki haftalarda COP 31'de yer alacağını açıkladı. Gayretli, üniversite ve sektör iş birlikleriyle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti: "Daha güzel ve daha yeşil bir gelecek için toplumsal farkındalık içerisinde birlikte çalışacağız."

sanayi, teknoloji ve ülke vizyonu:

İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, COP 31'in Türkiye için dünyaya açılan önemli bir pencere olduğunu belirtti. Gayretli, Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Gelişim Ödülleri ile üniversitenin COP 31 sürecine katkı sunduğunu; Türkiye'deki firmaların yeşil dönüşüm, çevre dostu uygulamalar ve sıfır atık çalışmaları açısından değerlendirilmesinin önemine değindi. Teknolojideki gelişmelerin sürdürülebilirlik adımlarını hızlandıracağına ve COP 31 kararlarının uygulanmasıyla ilerleme kaydedileceğine inandıklarını aktardı.

yeşil teknolojilerde destek ve çağrı sonuçları:

İTÜ ARI Teknokent Operasyon ve Proje Geliştirme Direktörü Kutay Güneştepe, teknokentin yeşil teknolojilere uzun süredir odaklandığını ve bu yıl Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile başlattıkları çağrıya yaklaşık 140 firmanın başvurduğunu söyledi. Güneştepe, COP 31 kapsamındaki çağrıya başvurduklarını ve destek almaya hak kazandıklarını belirterek, proje kapsamında 12 teknoloji firmasını destekleyip hızlandırma programına dahil etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Güneştepe, yeşil teknolojiler alanında firmaları desteklemenin ve bu alana yönlendirmenin teknokent için öncelikli bir adım olduğunu kaydetti.

sivil toplum ve gençlik odaklı yaklaşım:

Sürdürülebilirlik Adımlar Derneği Başkanı Emrah Kurum, üniversitelerin düzenlediği bu tür organizasyonların sivil toplum çalışmalarının yaygınlaşmasına katkı sağladığını söyledi. Kurum, derneğin gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik eden liderlik programları yürüttüğünü ve bu programların teknik sürdürülebilirlik liderleri yetiştirmeye odaklandığını anlattı.

Kurum, yenilenebilir enerji alanında teknik personel yetiştirme, iletişim fakültesi öğrencilerinin sürdürülebilirlik çalışmalarının iletişim sorumluluğunu üstlenmesi ile mühendis ve mimarların uzmanlıkları doğrultusunda katkı sağlamasının örnek uygulamalar olduğunu aktardı. Üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce bu tür programlara katılmasının değerli olduğunu vurguladı.

İGÜ'nün düzenlediği tören, COP 31 öncesi akademi, sektör ve sivil toplum arasındaki köprüleri güçlendirmeyi, başarılı uygulamaları görünür kılmayı ve gençleri sürdürülebilirlik çalışmalarına etkin biçimde dahil etmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YEŞİL GELİŞİM ÖDÜLLERİ TÖRENİ'NDE 14 KURUMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA ÖDÜL VERİLDİ.