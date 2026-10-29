Yeşil vatan tırı Bursa kent meydanı'nda çocuklarla buluştu

Etkinlik tanıtımı:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Tır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kente geldi ve ziyaretçilere doğa bilinci ile orman sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikler sunuyor.

Etkinlikler ve amaçlar:

Tırda yer alan üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla çocuklar eğlenirken öğreniyor. Programın temel hedefi; ormanların korunması, ekosistemlerin önemi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturmak ve küçük yaşlarda çevre bilincini güçlendirmektir.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerde, katılımcılara uygulamalı etkinliklerle doğaya saygı ve koruma bilinci aşılanması hedefleniyor. Tır, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sunacak şekilde tasarlandı ve çocukların katılımını teşvik eden içerikler barındırıyor.

Ziyaret bilgileri:

Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bilecik ve Yalova'nın ardından Bursa'ya geldi. Etkinlik alanı 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olup, ziyaret saatleri 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleşiyor. Bursa Kent Meydanı'ndaki alan, çocukları ve gençleri çeşitli atölye, oyun ve gösterimlere katılmaya davet ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARDA ORMAN SEVGİSİNİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN "YEŞİL VATAN TANITIM TIRI", BURSA’DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU. BURSA KENT MEYDANI’NDA KAPILARINI AÇAN TIRDA ÇOCUKLAR, ÜÇ BOYUTLU SİNEMADAN EĞİTİCİ OYUNLARA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KADAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ.