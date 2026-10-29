Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6133 +0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.474,76 -0,25%
EUR/USD 1,1141 -0,14%
Brent Petrol 110,33 -1,17%
--°

Yeşil vatan tırı Bursa kent meydanı'nda çocuklarla buluştu

Orman Genel Müdürlüğü'nün Yeşil Vatan Tanıtım Tırı 28-31 Ekim'de Bursa Kent Meydanı'nda; çocuklar üç boyutlu sinema, atölye ve oyunlarla eğitim alıyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeşil vatan tırı Bursa kent meydanı'nda çocuklarla buluştu

Etkinlik tanıtımı:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Bursa Kent Meydanı'nda çocuklarla buluştu. Tır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kente geldi ve ziyaretçilere doğa bilinci ile orman sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan etkinlikler sunuyor.

Etkinlikler ve amaçlar:

Tırda yer alan üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmaları aracılığıyla çocuklar eğlenirken öğreniyor. Programın temel hedefi; ormanların korunması, ekosistemlerin önemi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık oluşturmak ve küçük yaşlarda çevre bilincini güçlendirmektir.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerde, katılımcılara uygulamalı etkinliklerle doğaya saygı ve koruma bilinci aşılanması hedefleniyor. Tır, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sunacak şekilde tasarlandı ve çocukların katılımını teşvik eden içerikler barındırıyor.

Ziyaret bilgileri:

Yeşil Vatan Tanıtım Tırı Bilecik ve Yalova'nın ardından Bursa'ya geldi. Etkinlik alanı 28-31 Ekim tarihleri arasında açık olup, ziyaret saatleri 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleşiyor. Bursa Kent Meydanı'ndaki alan, çocukları ve gençleri çeşitli atölye, oyun ve gösterimlere katılmaya davet ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARDA ORMAN SEVGİSİNİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARDA ORMAN SEVGİSİNİ VE ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA HAZIRLANAN "YEŞİL VATAN TANITIM TIRI", BURSA’DA ÇOCUKLARLA BULUŞTU. BURSA KENT MEYDANI’NDA KAPILARINI AÇAN TIRDA ÇOCUKLAR, ÜÇ BOYUTLU SİNEMADAN EĞİTİCİ OYUNLARA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KADAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yoğun bakımda el hijyeni başarısı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi getirdi
images

Çocukların dijital mahremiyeti herkesin ortak sorumluluğu
images

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı
images

izmir'de gürçeşme çevresinde netanyahu yenilgisinin kutlandığı anlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darende'de eğitimde iş birliği ve kalite hedefleri masaya yatırıldı

İnönü Üniversitesi'nde cumhuriyet mirası şarkılarla anıldı

Gençlik tiyatrosu cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı

Yoğun bakımda el hijyeni başarısı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi getirdi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş