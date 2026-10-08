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Yeşilova'da kavşakta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Taşpınar Kavak yol ayrımında üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeşilova'da kavşakta zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

kaza yeri ve çarpışma:

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Yeşilova-Dereköy yolu üzerindeki Taşpınar Kavak yol ayrımında üç aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 20 ABB 395, 06 GBK 366 ve 16 TK 812 plakalı araçlar karıştı.

yaralılar ve müdahale:

Çarpışma sonucunda 16 TK 812 plakalı araçta bulunan Musa Çakır yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan U.Y. ağır yaralanırken, B.Ç. ve A.Ç. hafif yaralandı. Diğer araçlarda ise 20 ABB 395 plakalı otomobilde bulunan H.Ş. ve G.Ş. ile 06 GBK 366 plakalı araçta bulunan S.C. ve A.R.A. kazada hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı; ekipler olay yerinde delil toplama ve çarpışma dinamiklerini belirlemeye yönelik çalışmasını sürdürüyor.

BURDUR&#039;UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ...

BURDUR'UN YEŞİLOVA İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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