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Yeşilyurt yerleşkesinde bin fidan dikildi; 35 fidan şehit adlarıyla anıldı

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde MTÜ Yeşilyurt Yerleşkesi'ne bin fidan dikildi; 35 fidan şehitlerin adlarını taşıyan künyelerle bağlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt yerleşkesinde bin fidan dikildi; 35 fidan şehit adlarıyla anıldı

Yeşilyurt yerleşkesinde bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Yeşilyurt Yerleşkesi'nde bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Malatya Valiliği himayesinde ve MTÜ ev sahipliğinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi. Dikilen fidanlardan 35'ine Malatyalı şehitlerin adlarını taşıyan künyeler takıldı.

protokol ve katılımcılar:

Programa Malatya Vali Yardımcısı Emre Urhan, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ile Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Bölge Müdürü Selçuk Öcal, Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Haluk Şener, Tarım İl Müdürü Osman Akar, DHMİ Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Malatya Ticaret Borsası ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

orman işletme müdürünün verdiği bilgiler:

Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, bu yıl il genelinde 50 hektarda ağaçlandırma ve 900 hektarda toprak koruma çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Önceki yıllarda yapılan ağaçlandırma sahalarının 250 hektarında ve toprak koruma sahalarının 4 bin 300 hektarında bakım yapıldığını belirten Kayalar, il genelinde bir milyon fidan ürettiklerini, bunun 200 bini aşılı olduğunu aktardı.

rektörün vurguları ve kampüs çalışmaları:

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Cumhuriyet’in 100. yılında aynı yerleşkeye dikilen 2 bin 23 fidanın yaklaşık yüzde 80'inin bugün hâlâ büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Bentli, Merkezi Derslik B Blok ile Merkezi Kütüphane, Konferans Salonu ve Kampüs Meydanı Projesi çalışmalarının devam ettiğini, yeni eğitim ve sosyal alanlarla birlikte yerleşkenin yeşil alanlarının da genişletildiğini belirtti ve düzenli bakımın önemine dikkat çekerek öğrenciler ile üniversite personelinden diktikleri fidanlara sahip çıkmalarını istedi.

Konuşmaların ardından MTÜ ve Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, ilköğretim öğrencileri, akademik ve idari personel, protokol üyeleri ve Malatyalı doğaseverler fidanları dikti. Dikim sırasında Vali Yardımcısı Emre Urhan ve Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, emniyet teşkilatı mensupları ile şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu törenle 35 Malatyalı şehidin adlarını taşıyan künyeleri fidanlara taktı.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ’NE BİN FİDAN DİKİLDİ

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLYURT YERLEŞKESİ’NE BİN FİDAN DİKİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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