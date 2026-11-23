turnuva sonuçları:

Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bilardo Federasyonu ve Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Organizasyona toplam 66 sporcu katıldı ve turnuva boyunca çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, teknik kapasitelerini ve konsantrasyonlarını ön plana çıkararak izleyicilere yüksek tempolu maçlar sundu.

dereceye girenler ve ödüller:

Turnuvanın sonunda birinciliği Murat Bayram elde etti. İkinciliği Erkan Aktı, üçüncülüğü Ömer Faruk Serçe ve dördüncülüğü Erkan Elbir kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi, başarılı sporculara toplam 40 bin TL para ödülü dağıtarak turnuvanın ödül törenine katkı sağladı ve sporcuların emeklerini tescilledi.

organizasyonun amacı ve kapanış:

Turnuva, bilardo sporunun tanıtılmasını, daha geniş kitlelere ulaşmasını ve sporcular arasındaki dostluk, kardeşlik ile dayanışmanın güçlendirilmesini hedefledi. Yerel yönetim, federasyon ve il müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, hem rekabet hem de fair-play ruhunu öne çıkaran bir etkinlik olarak tamamlandı.

Ödül töreniyle sona eren 5. Geleneksel 3 Bant Bilardo Turnuvası, katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar bırakarak spor takvimindeki yerini korudu.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÖDÜLLÜ 5. GELENEKSEL 3 BANT BİLARDO TURNUVASI TAMAMLANDI