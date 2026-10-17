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Yığılca'da veterinerler arılı kovanları tek tek kayıt altına alıyor

Yığılca'da veteriner hekimler Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde arılı kovanları sayarak bölgedeki varlığı tespit ve kayıtları güncelliyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yığılca'da veterinerler arılı kovanları tek tek kayıt altına alıyor

Yığılca'da arılı kovan sayımları sürüyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner hekimler tarafından yürütülen saha çalışmalarıyla arılı kovan sayımı gerçekleştiriliyor. Çalışmayla bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin mevcut durumunun belirlenmesi hedefleniyor.

Sayım çalışmaları yapıldığı köyler:

Saha ekibi, Doğanlar, Asar, İğneler ve Yağcılar köylerinde arılı kovanları tek tek saydı. Bu çalışmada kovanların adedi ve dağılımı kayıt altına alınıyor ve her köy tek tek değerlendiriliyor.

Amaç ve kayıt güncelleme:

Sayımın temel amacı bölgedeki arılı kovan varlığını tespit etmek ve arıcılık faaliyetlerine ilişkin kayıtları güncellemek olarak açıklandı. Elde edilen bilgiler, ilçedeki arıcılık takibi ve planlaması için temel veri sağlayacak şekilde düzenleniyor.

Çalışmaların devam edeceği, sayımların tamamlanmasının ardından verilerin derlenip güncellenmiş kayıtların oluşturulacağı bildirildi.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN ARILI KOVAN SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN ARILI KOVAN SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇALIŞMAYLA BÖLGEDEKİ ARICILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ AMAÇLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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