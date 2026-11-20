CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım basınla buluştu

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Basın Emekçileriyle Kahvaltı Buluşması"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, partinin iç disiplinine, güvenlik iddialarına ve yaklaşan kurultar sürecine ilişkin net mesajlar verdi.

Soruşturmalar ve güvenlik iddiaları:

Yıldırım, Adalet Bakanlığı’nın Artvin ve Çubuk soruşturmalarını yeniden açması gerektiğini savunarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve saldırı iddialarını ayrıntılarıyla değerlendirdi. Ankara merkezinde yaşanan ve Kılıçdaroğlu’nun evinde 1,5 saat süren tehdit iddiasından başlayarak Kocaeli, Körfez’de önlenen bombalı araç saldırısına kadar uzanan olayların tesadüf olamayacağını söyledi.

Bu tür olayların failinin bulunmasının yanı sıra, "bunların siyasi ayağının da ortaya çıkartılması" gerektiğini vurgulayan Yıldırım, seçim sürecinin başlamadan önce partinin içindeki ve altılı masadaki ayaklanma gerekçelerinin açığa çıkarılması gerektiğini ifade etti. Yıldırım, bu bağlamda Genel Başkanın etrafını saran yapı ve baskı unsurlarının araştırılmasını istedi.

Parti içi mücadele ve kongre hedefi:

Yıldırım, Ankara İl Örgütü’nü CHP'nin "kurumsal yapısı ve genel başkanlığı muhafız alayı" olarak tanımladı ve örgütün partinin içinde tehlikeli unsurları temizlemek için çalışacağını belirtti. "Söz, yetki, karar örgütündür" diyerek partide kimsenin örgütün iradesine karşı siyaset yapamayacağını söyledi.

Ayrıca Yıldırım, "Genel Başkanımızı yeniden tek aday olarak kongre salonuna sokacağız" ifadelerini kullanarak önümüzdeki günlerde yapılacak kongreye işaret etti. Yargıtay'da bekleyen bir dava dosyası olduğunu ve il örgütünün dün verdiği kararla Yargıtay sürecinin öne açıldığını belirtti; karara ilişkin sonucun bu ay içinde çıkma olasılığından bahsetti.

Örgüt yapısı, seçim takvimi ve mahalle örgütlenmesi:

Yıldırım, parti içi seçimlerin Siyasi Partiler Kanunu ve tüzük çerçevesinde ilerleyeceğini belirtti. Üye ve parti meclisi sayılarına yönelik keyfi artışlara izin verilmeyeceğini, tüzük ve yönetmeliklere bağlı kalınacağını vurguladı. Parti meclisi sayısının dışarda eş başkanlarla birlikte düşünüldüğünde gerçek etkinin daha yüksek görüldüğünü ifade etti.

Ankara İl Örgütü'nün mahalle, ilçe, il ve büyük kurultay seçimlerine hazır olduğunu söyleyen Yıldırım, mahalle seçimlerine talimat verilmesi halinde hemen başlanabileceğini aktardı. Büyük kurultayın büyük ihtimalle şubat sonuna kadar yapılacağını; en geç 15 Mart'tan önce kurultayın tamamlanacağını kaydetti.

Mansur Yavaş değerlendirmesi ve ittifak yaklaşımı:

Mansur Yavaş hakkında da konuşan Yıldırım, Yavaş'ı "siyaseti üfleyerek yapan, medyadan kaçan" bir belediye başkanı olarak tanımladı ve Yavaş'ı partinin kapılarının açık olduğu, ilişkilerin devam ettiği bir isim olarak nitelendirdi. Yıldırım, Yavaş’ın partiden uzaklaşmasının sebeplerinin CHP’nin kurumsal yapısından değil, geçmiş dönemde görev yapmış ya da ayrılmış parti yöneticilerinden kaynaklandığını söyledi.

Seçim işbirliklerine ilişkin soruya cevap verirken Yıldırım, Yeni Parti ile olası birlikteliğe mesafe koydu: "Eğri ile doğru yan yana gelemez" diyerek CHP’nin kendi kadroları ve politikalarıyla yoluna devam edeceğini belirtti.

Vatan cephesi vurgusu:

Yıldırım konuşmasının merkezine ulusal güvenlik ve dış politika perspektifini koydu. "CHP, vatan cephesinde olur ve burada hangi siyasi partinin olduğuna bakmaz" sözünü öne çıkararak, partinin önceliğinin ülkenin güvenliği, geleceği ve çıkarları olduğunu ifade etti. Yıldırım, bu duruşun partinin geleneksel kültürü ve tarihsel birikimiyle örtüştüğünü söyledi.

Genel olarak Yıldırım'ın mesajı, parti içi disiplinin sağlanması, güvenlik soruşturmalarının derinleştirilmesi ve yaklaşan kurultay sürecine hazırlanma üzerine şekillendi. Ankara İl Örgütü'nün rolünü güçlendirme ve partinin tek adaylı kongre hedefiyle örgütsel temizliği tamamlamaya yönelik kararlı bir duruş sergilendi.

CHP ANKARA İL BAŞKANI FAHRİ YILDIRIM, "VATAN CEPHESİNDE OLUR VE BURADA HANGİ SİYASİ PARTİNİN OLDUĞUNA BAKMAZ. ÜLKENİN GÜVENLİĞİNE, GELECEĞİNE VE ÇIKARLARINA BAKAR" DEDİ.