Yıldırım’da aile bağları kadın sohbetleriyle güçlendiriliyor

Yıldırım Belediyesi'nden kadınlara yönelik aile sohbetleri

Yıldırım Belediyesi, rutin hizmetlerin ötesinde toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Müftülüğü ile yürütülen iş birliği sonucu hayata geçirilen İncirli Aile Sohbetleri, kadınlara özel oturumlarla aile yaşamı, iletişim ve ekonomik bilinç konularını ele alıyor.

Etkinlik detayları:

Program İncirli Kültür Merkezinde düzenleniyor ve her hafta farklı konuşmacıların katılımıyla ilerliyor. Yıldırım İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan Meryem Yiğit, söyleşi kapsamında kadınlarla bir araya gelerek Ailede Helal Kazanç Bilinci başlığında bilgiler aktardı. Gerçekleşen oturum yoğun ilgi gördü ve katılımcılarla etkileşimli bir format izlendi.

Belediyenin hedefi ve değerlendirme:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekti. Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: Güçlü toplum yapısı sağlıklı aile ilişkileriyle mümkündür. Aile yapımızı korumak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik her çalışmayı kıymetli buluyoruz. ‘İncirli Aile Sohbetleri’ ile aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak aile yapımızı güçlendirmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz

Belediye, benzer programları genişleterek aile eğitimine katkı sağlamayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kadınlara yönelik düzenlenen bu tür söyleşilerin iletişim becerilerini, ekonomik farkındalığı ve aile içi dayanışmayı pekiştirmesi hedefleniyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, RUTİN BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİN YANI SIRA TOPLUMSAL KONULARDA FARKINDALIK OLUŞTURACAK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.