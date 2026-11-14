Yıldırım'da düşünce mirası masaya yatırılıyor: 'geleneği keşfetmek' sürüyor

Yıldırım'da 'geleneği keşfetmek' devam ediyor

Yıldırım Belediyesi, kentteki düşünce ve kültür hayatını zenginleştirmeye yönelik programlarına Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Geleneği Keşfetmek' söyleşisiyle devam etti. Bu haftanın konuğu Prof. Dr. Recep Alpyağıl oldu ve etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşinin içeriği ve katılımcılar:

Prof. Dr. Mehmet Ulukütük'ün moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Prof. Dr. Recep Alpyağıl 'Felsefe dili geleneğimiz' başlığı altında konuştu. Alpyağıl, felsefe dilinin tarihi gelişimi, düşünce geleneğimizdeki işlevi ve bu geleneğin günümüz tartışmalarına nasıl ışık tuttuğu üzerine değerlendirmeler yaptı.

Belediyenin kültür vizyonu:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise etkinliklerin kent yaşamında kalıcı bir entelektüel altyapı oluşturmayı hedeflediğini vurguladı ve şunları söyledi: 'Yıldırım Belediyesi olarak düşünce mirasımızı farklı kuşaklarla buluşturmak ve bu birikimin günümüzle bağını canlı tutmak amacıyla birbirinden değerli programlar düzenliyoruz. 'Geleneği Keşfetmek' söyleşi dizisiyle felsefe, sosyoloji, medeniyet tarihi ve batı düşüncesi alanlarında uzman isimleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu programımızda köklü düşünce mirasımızı yeniden ele almayı, farklı düşünce geleneklerini bir araya getirerek günümüzün meselelerine ışık tutmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz programlarla kentin entelektüel birikimini güçlendirmeye ve kültürel zenginliğini artırmaya devam edeceğiz'

Söyleşiler dizisi, farklı disiplinlerden akademisyen ve düşünce insanlarını buluşturarak hem katılımcılara derinlemesine tartışma zemini sunmayı hem de kentin kültürel birikimini kuşaklar arasında aktarılabilir hale getirmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, programların düzenli şekilde sürdürülerek kent içindeki entelektüel hareketliliğin destekleneceğini belirtti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, DÜŞÜNCE DÜNYASINA KATKI SAĞLAYAN ÇALIŞMALARLA KENTİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ ZENGİNLEŞTİRİYOR. YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN BU KAPSAMDA BAŞLATTIĞI "GELENEĞİ KEŞFETMEK" SÖYLEŞİ DİZİSİ, FARKLI ALANLARDAN AKADEMİSYEN VE DÜŞÜNCE İNSANLARINI BURSALILARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR. ALEV ALATLI ŞEHİR DÜŞÜNCE VE SANAT MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN "GELENEĞİ KEŞFETMEK" PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU PROF. DR. RECEP ALPYAĞIL OLDU. PROF. DR. MEHMET ULUKÜTÜK’ÜN MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİYE VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ.