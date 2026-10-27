Yıldırım'da miniklere ücretsiz tiyatro: Evden Uzakta sahnede

Yıldırım'da 'Evden Uzakta' sahnelendi:

Yıldırım Belediyesi çocukların kültür ve sanatla erken tanışmasını desteklemek amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. 'Evden Uzakta' adlı çocuk tiyatrosu, Adile Naşit Çocuk Tiyatrosunda ücretsiz olarak minik izleyicilerle buluştu. Salonu dolduran çocuklar oyunu ilgiyle izledi ve sahne performansları yoğun beğeni topladı.

oyunun teması ve izleyici tepkisi:

Oyun, kent yaşamında karşılaşılabilecek tehlikeleri ve güvenlik bilincini merkeze alıyor. Sahneleme sürecinde hem hikâye anlatımı hem de oyunculuk dili, çocukların dikkatini çekmek üzere tasarlanmıştı. Minikler, oyunun sunduğu durumlar üzerinden çevrelerine daha dikkatli bakmanın ve güvenlik önlemlerini tanımanın yollarını gözlemledi.

belediyenin amaçları ve başkanın mesajı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültür ve sanatla erken yaşta tanışmasının kişisel gelişimleri açısından önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım’da her çocuğumuzun kültür ve sanatla büyümesini önemsiyoruz. Evlatlarımızın en az bir sanat dalıyla ve bir spor branşıyla ilgilenerek yetişmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın çok yönlü bireyler olarak büyümeleri adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Evlatlarımızın ufkunu genişletecek ve gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerimize devam edeceğiz' dedi.

Belediyenin ücretsiz tiyatro etkinlikleri, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi ve toplumsal bilinç kazandırmayı hedefliyor; yetkililer benzer programların süreceğini belirtiyor.

ÇOCUKLARIN KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BÜYÜMESİNİ HEDEFLEYEN YILDIRIM BELEDİYESİ, MİNİK İZLEYİCİLERE ÜCRETSİZ TİYATRO KEYFİ SUNUYOR.