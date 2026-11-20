e-beyanname ile hangi vergiler dijitalleşti:

Yıldırım Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında geliştirdiği E-Beyanname sistemini hizmete sundu. Yeni uygulama ile vatandaşlar belediyeye gitmeden internet üzerinden işlem yapabilecek. Sistemde özellikle emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyanlarına yer veriliyor. Uygulama tüm gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına açıldı ve işlemler 7 gün 24 saat erişilebilir şekilde gerçekleştirilebilecek.

vatandaş ve belediye için getirileri:

E-Beyanname, vergi beyan süreçlerini hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sistem üzerinden yapılan beyanlar sayesinde vatandaşlar zaman kazanırken, belediyedeki işlem yoğunluğu azalacak ve hizmet süreçlerinin verimliliği artacak. Kağıt kullanımının azaltılmasıyla uygulama çevre dostu belediyecilik anlayışına katkı sağlayacak; böylece hem işlem maliyetleri düşecek hem de bürokratik süreçler sadeleşecek.

Uygulamanın sunduğu dijital imkanlar, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir parçası olarak öne çıkıyor. Sistemin erişilebilir olmasıyla birlikte başvuruların alımı ve değerlendirilmesi daha düzenli bir yapıya kavuşacak; bu da hizmet kalitesinin yükselmesine destek olacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz dijital dönüşümün belediyecilik hizmetlerinde önemine vurgu yaparak, belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirmek için teknolojinin imkanlarından yararlandıklarını belirtti. Başkan Yılmaz, E-Beyanname uygulamasıyla hemşehrilerin vergi beyannamelerini internet üzerinden kolayca verebileceğini ve bu sayede hizmet kalitesinin artırılması ile işlem süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

YILDIRIM BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN VERGİ BEYANNAMELERİNİ BELEDİYEYE GELMEDEN İNTERNET ORTAMDA VEREBİLMELERİNE İMKAN SAĞLAYAN ‘E-BEYANNAME’ SİSTEMİNİ HİZMETE SUNDU.