Yıldırım Belediyesi, genç güreşçiyi anmak için turnuvaya ev sahipliği yaptı

Yıldırım Belediyesi, kısa süre önce yaşamını yitiren milli güreşçi Yusuf Taha Turp anısına düzenlenen organizasyonla spora ve sporcuya olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Serbest Güreş Turnuvası, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi ve salon boyunca yoğun bir heyecan gözlendi.

turnuvanın kapsamı ve katılım:

Organizasyona 8 şehirden toplam 22 kulüp ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Mindere çıkan gençler, özellikle U13 ve U11 kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti; performanslar izleyiciler ve güreş tutkunları tarafından beğeni topladı.

belediye başkanının mesajı ve hedefler:

Turnuvayı takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılı sporculara madalyalarını takdim etti ve organizasyonun ilçenin spor kültürüne katkısına vurgu yaptı. Başkan Yılmaz, "Gençlerimizi sporla buluşturmayı ve yeteneklerini keşfetmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilçemizde farklı branşlarda sportif organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Milli güreşçimiz Yusuf Taha Turp’un anısını yaşatmak adına düzenlediğimiz bu turnuva da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yusuf kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Turnuvaya katılan genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Yıldırım’ı sporda marka kent yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Turnuva, hem genç atletlerin deneyim kazanması hem de bölge kulüpleri arasında bağların güçlenmesi açısından önemli bir platform sundu. Yıldırım Belediyesi’nin bu tür organizasyonlarla spor altyapısını ve genç yeteneklerin görünürlüğünü artırma hedefi, etkinlik boyunca sıkça dile getirildi.

Yusuf Taha Turp’un anısına düzenlenen bu tür etkinliklerin, spor camiasında birlik ve destek duygusunu canlı tutması bekleniyor; organizasyonun ardından elde edilen deneyimlerin gelecekteki turnuvalara aktarılması planlanıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN MİLLİ GÜREŞÇİ YUSUF TAHA TURP’U ANLAMLI BİR ORGANİZASYONLA ANDI.