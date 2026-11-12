Yıldırım'ın döngüsel ekonomi yaklaşımı COP31'de örnek gösterildi

Yıldırım belediyesinin sürdürülebilir kent vizyonu COP31'de paylaşıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'de Yıldırım Belediyesi'nin çevre ve iklim politikalarını anlattı. Başkan Yılmaz, belediyenin uyguladığı pratik adımların ve toplumsal katılımı esas alan projelerin, yerel yönetimler için somut bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

5 temel başlık:

Yılmaz, Yıldırım'da iklim eylemini beş ana başlık altında yürüttüklerini belirtti. Bu başlıklar PARATIK Yıldırım Projesi, Plastiksiz Yıldırım Projesi, Mama Üretim Tesisi, Güneş Enerji Santrali ve Döngüsel Ekonomi yaklaşımı olarak sıralandı. Belediye olarak önceliklerinin atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Projelerin uygulama ayrıntıları:

PARATIK Yıldırım Projesi hakkında bilgi veren Yılmaz, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıklarını mobil araçlarla topladıklarını ve teslim edilen atıkların karşılığında alışveriş kartlarına bakiye yüklediklerini anlattı. Kasım 2024'ten bu yana üç mobil araçla yaklaşık 10 bin 200 vatandaşa ulaşıldığını ve 336 ton atığın geri kazanım sürecine dahil edildiğini ifade etti.

Plastiksiz Yıldırım Projesi çerçevesinde çocuklar ve gençlerin merkeze alındığını belirten Yılmaz, 165 okulda yaklaşık 125 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini, okullara basketbol potalı atık kumbaraları yerleştirildiğini, su arıtma cihazı kurulduğunu ve öğrencilere çelik su matarası dağıtıldığını söyledi. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 milyon pet şişe kullanımının önüne geçildiğini ve yıllık hedeflerinin 50 milyon pet şişe tasarrufu olduğunu dile getirdi.

Mama Üretim Tesisi ile gıda israfının önlenmesine de değinen Yılmaz, Mayıs 2023'te faaliyete geçen tesiste bugüne kadar 334 ton atık yemekten 170 ton mama üretimi gerçekleştirildiğini ve üretilen mamaların doğal yaşam alanlarındaki patili canların beslenmesinde kullanıldığını kaydetti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin açıklamasında Yılmaz, belediyenin artan tesis ve hizmet alanlarının enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefiyle yıllık üretim kapasitesi 8 Mw olan Güneş Enerji Santralinin yakında devreye alınacağını belirtti. Bu yatırımın Yıldırım Belediyesi'nin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin tamamını veya fazlasını yenilenebilir kaynaktan sağlayacağı aktarıldı.

döngüsel ekonomi ve gelecek hedefleri:

Yılmaz, tüm projelerin ortak vizyonunun Döngüsel Ekonomi anlayışı olduğunu vurguladı. Atığın yeniden değerlendirilmesi, doğal kaynakların korunması ve vatandaşların sürece dahil edilmesiyle daha sürdürülebilir bir kent oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım'da iklim eyleminin sadece bugünün sorunlarını çözmek olmadığını, gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakma sorumluluğu olarak görüldüğü ifade edildi.

Ayrıca Başkan Yılmaz, COP31 kapsamında düzenlenen Başkanlar Konuşuyor oturumunda Marmara Denizi'nin korunmasına dair katkı sundu. Yılmaz, Marmara Denizi için tüm havzayı kapsayan bütüncül çevre ve su yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirterek bu sorumluluğun hem günümüz çevre sorunlarına çözüm üretmek hem de gelecek nesillere sağlıklı bir ekosistem bırakmak anlamına geldiğini söyledi.

BURSA’NIN YILDIRIM İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT VİZYONUNU COP31’DE ANLATTI. YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE DOSTU YATIRIMLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJELER, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN KATILIMCILAR TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ.