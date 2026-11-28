rekor madalya ve takım başarısı:

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Yıldız Taekwondo Milli Takımı, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 22 madalyayla yeni bir rekor kırdı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, takım klasmanında üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Şampiyonanın üçüncü ve son gününde milliler 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya daha kazanarak turnuvayı güçlü bir finalle tamamladı. Günün altınları erkekler 57 kiloda Yağız Maraklı, erkekler 65 kiloda Muhammed Ali Arslan ve kızlar +59 kiloda Sıla Ela Er tarafından elde edildi.

gün sonu performansı ve takım sıralamaları:

Son gün müsabakalarında ayrıca kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 57 kiloda Barış Nergiz ikinci olurken, erkekler 61 kiloda Hakkı Enes Yurdal bronz kazandı. Şampiyonayı toplam 22 madalyayla tamamlayan ekip, genel klasmanda zirveye çıktı. Kız Milli Takımı, 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz ile kız takımları sıralamasında birinci; Erkek Milli Takımı ise 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronzla erkek takımları sıralamasında ikinciliğe yerleşti.

madalya listesi:

Altın: Esmanur Geyik (29 kg), Sinem Coşkun (33 kg), Sema Gül Dinçer (37 kg), Sıla Ela Er (+59 kg), Yağız Maraklı (57 kg), Muhammed Ali Arslan (65 kg).

Gümüş: Melek Su Dönmez (29 kg), Medine Arslan (33 kg), Hasret Nur Tanrıöver (37 kg), Eylül Duru Varlık (+59 kg), Barış Nergiz (57 kg).

Bronz: Elif Işık (29 kg), İrem Su Güzel (33 kg), Göknur Tarıkulu (41 kg), Alara Rose Tanrıkulu (44 kg), Hira Nur Bahtiyar (44 kg), Eylül Naz Akdağ (47 kg), Afra Nil Karaman (51 kg), Yusuf Eren Gültekin (33 kg), Ömer Çiltaş (41 kg), Ege Kovanlık (45 kg), Hakkı Enes Yurdal (61 kg).

Takımın bu performansı, genç sporcuların uluslararası arenadaki istikrarını ve altyapı çalışmalarının meyvelerini gösteriyor. Şampiyonadaki madalya dağılımı, hem bireysel hem de takım düzeyinde derin bir kadro zenginliğine işaret ediyor.

YILDIZ TAEKWONDO MİLLİ TAKIMI, ROMANYA’NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ’TE DÜZENLENEN AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NDA 6 ALTIN, 5 GÜMÜŞ VE 11 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 22 MADALYA KAZANARAK MADALYA REKORU KIRDI VE ÜST ÜSTE 3. KEZ TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.