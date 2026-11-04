Yirmi yıl sonra ortaya çıkan halıya sarılı cinayetin perdesi aralandı

Hatay'ta 2006 tarihli faili meçhul dosyası yeniden gündemde

Hatay'da 22 Haziran 2006 tarihinde Samandağ sahilinde halıya sarılı halde bulunan 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün ölümü, başlatılan yeni çalışmalarla yeniden aydınlatıldı. Olay, uzun yıllar faili meçhul olarak kalmasının ardından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla tekrar incelendi.

Soruşturma, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip ile kapsamlı araştırmalar sonucunda sonuç verdi.

Yakalanan şüpheliler ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 12 şüpheli yakalandı; bunların 9'u Hatay, 2'si İzmir ve 1'i Mersin'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Daha sonra 2 Ekim'de adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 4'ü, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından itibaren serbest kaldı.

Mahkemeye sevk edilenlerden 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Süreçteki ifadeler ve elde edilen deliller, dosyanın yeniden açılmasına yol gösterdi.

Cinayetin taşınması ve 20 yıllık saklama gerekçesi:

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre Akgöl'ün Antakya ilçesinde S.S. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra cesedin halıya sarılarak Samandağ kıyısına kadar taşındığı belirlendi. Taşınma mesafesi olarak kayıtlarda 40 kilometre veriliyor.

İncelemeler ayrıca, Akgöl'ün taşınmasına yardım eden iki kişinin de kendilerinin öldürülmesi endişesiyle cinayeti 20 yıl boyunca gizlediklerini ortaya koydu. Bu uzun sessizlik, dosyanın çözülmesini geciktiren en önemli faktörlerden biri olarak kayda geçti.

Yetkililer, teknik ve fiziki çalışmalarla elde edilen bulguların soruşturmaya yön verdiğini; adli sürecin devam ettiğini belirtti. Dosyada tutuklanan şüphelilerle ilgili yargılama sürecinin ilerlemesi bekleniyor.

POLİS EKİPLERİ, 2006 YILINDA 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMESİ OLAYIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATARAK OLAYIN FAALİNİ 20 YIL SONRA YAKALADI VE KONUYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI.