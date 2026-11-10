Yirmi yıl sonra yakalandı: gasp girişiminde kadını silahla ağır yaralayan O.A. tutuklandı

Olayın özeti:

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2006 yılında meydana gelen olayda, O.A. adlı şüpheli, gasp etmeye çalıştığı bir kadına tabanca ile ateş ederek ağır yaraladı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin olaydan yaklaşık beş ay sonra başka bir kişiyi daha gasp ettiği belirlendi.

mahkeme süreci ve kesinleşen ceza:

İlave deliller ve yürütülen adli süreç sonucunda O.A. hakkında silahla yağma, kasten öldürme ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından yargılama yapıldı. 2026 yılı başında verilen karar ile şüpheliye 49 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşti.

yakalama ve adli işlem:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. Antakya'da tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayın mağduru ve soruşturmanın diğer ayrıntılarıyla ilgili bilgiler, adli süreç ve soruşturmanın gizliliği kapsamında yetkili makamlar tarafından korunuyor.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞAHIS, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.