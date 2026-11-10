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Yoğun saatlerde ağır vasıta yasağı kağıt üstünde kalıyor

İstanbul’da sabah 06.00–10.00 ve akşam 16.00–22.00 arasındaki ağır vasıta yasağı uygulanmıyor; denetim eksikliği ve yavaş İBB çalışmaları trafiği artırıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yoğun saatlerde ağır vasıta yasağı kağıt üstünde kalıyor

Trafikteki temel sorunlar:

Dünyanın en kalabalık 18. şehri olan İstanbul’da trafik sıkışıklığının öne çıkan nedenleri arasında, yasaklı saatlerde ağır vasıtaların ana arterlerde bulunması ve bazı yol bakım çalışmalarının uygun zamanlarda yapılamaması yer alıyor. Özellikle D100 karayolu (E5) gibi ana arterlerde, sabah ve akşam yoğunluğunda ağır vasıta sayısının artması trafikte belirgin bir etki oluşturuyor.

Ağır vasıta yasağı ve denetim eksikliği:

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Kurulu (UKOM) kararı uyarınca 06.00–10.00 ile 16.00–22.00 saatleri arasında ağır vasıta bulundurulmaması gerekiyor. Ancak, gerekli noktalarda yapılması gereken denetimlerin yetersiz kalması ve EDS kayıtlarıyla yeterli ceza uygulanmaması nedeniyle yasaklı saatlerde ağır vasıtalar trafikte kalmaya devam ediyor. Yoldaki ağır vasıtaların oranı yoğun vakitlerde bazı zamanlarda %15’i aşıyor; bu durum akışın yavaşlamasına ve gecikmelerin artmasına neden oluyor.

Sürücüler, UKOM kararlarının uygulanması için denetimlerin İstanbul Valiliği tarafından artırılmasını talep ediyor; bu tür sıkı takiplerin trafiği yaklaşık %20 rahatlatabileceğini öne sürüyorlar.

İBB tamirat çalışmaları ve zamanlama tartışması:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ana arterlerde gerçekleştirdiği yol ve köprü bakım çalışmaları da trafiğin önemli bir başka sebebi olarak gösteriliyor. Okulların tatil döneminde yapılması gereken bu tür tamiratların okullar açıkken sürdürülmesi, çalışmaların gece mesaisiyle hızlandırılmaması ve düşük personelle yürütülmesi süreçlerin uzamasına yol açıyor. Birkaç günde tamamlanabilecek işlerin haftalarca sürmesi sürücülerde tepkiye neden oluyor.

Oluşan gecikmelerin boyutu yer yer sürücülerin günlük rutininin dışına çıkmasına sebep oluyor. Örneğin Zeytinburnu’ndan dün saat 17.00’de yola çıkan İHA görev aracı, 26 kilometrelik Beylikdüzü güzergahını 1 saat 55 dakikada tamamlayabildi; kayıtlarda kritik saatlerde onlarca ağır vasıtanın yolda olduğu görüldü.

Çözüm arayışları ve tartışmalar:

Sürücüler ve vatandaşlar alternatif çözümler de öneriyor. Bazıları, COP31’te tartışılan yaklaşım benzeri olarak büyük şehirlerde tek sürücüyle giden araçların sadece en sağ ve orta şeritte seyretmelerini mecburi kılacak düzenlemelerin değerlendirilmesini istiyor; bunun araç paylaşımı kültürünü geliştirebileceği, akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağı belirtiliyor. Haberde aktarıldığı üzere, Amerika’da bazı eyaletlerde benzer uygulamalar bulunuyor ve metropol şehirlerde kaybolan zaman ve yakıtın geri kazanımı için COP31’den etkili kararlar bekleniyor.

Genel kanaat, ağır vasıta yasağının fiilen uygulanmasıyla ve bakım çalışmalarının zamanlamasının düzeltilmesiyle İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlama sağlanabileceği yönünde.

İSTANBUL’DA YOĞUN SAATLERDEKİ AĞIR VASITA YASAĞINA UYULMUYOR

İSTANBUL’DA YOĞUN SAATLERDEKİ AĞIR VASITA YASAĞINA UYULMUYOR

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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