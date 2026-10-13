YÖKAK ve Fırat Üniversitesi iş birliğiyle değerlendirici derinleşme eğitimi Elazığ'da başladı

Yükseköğretimde kalite odaklı eğitim programı açıldı

Elazığ, İpekyolu Uluslararası Çocuk Gençlik Çalışmaları Merkezi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile Fırat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Değerlendirici Derinleşme Eğitimi'ne ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmalarının ardından başlayan program yoğun katılımla devam ediyor ve gün boyu sürecek interaktif oturumlarla katılımcıların kurumsal değerlendirme kapasitelerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Programın içeriği ve yöntemleri:

Eğitim, kurumsal kalite standartlarının uygulanması, akreditasyon süreçleri ve değerlendirme yöntemlerine odaklanan interaktif etkinliklerden oluşuyor. Katılımcılar atölye çalışmaları, vaka analizleri ve grup tartışmalarıyla değerlendirme becerilerini pekiştiriyor; uygulamaya dönük araçlar ve ölçme-değerlendirme yaklaşımları üzerinde yoğunlaşılıyor.

Kalite güvencesinin önemi ve vurgulanan noktalar:

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, yükseköğretimdeki yapısal değişime dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "2001 yılında 75 olan üniversite sayımız şu anda 208 üniversite. Bizim üniversitelerimizin yüzde 65’inin geçmişi 20-25 yılına dayanıyor, üniversitelerimiz çok daha yeni. Biz ’Bütün üniversitelerimiz, 208 üniversite de aynı kalitede’ diyebilir miyiz ve onu diyemeyiz. İşte burada kalite güvencesi sistemlerinin kurulması ve üniversitelerin niteliklerinin geliştirilmesi çok büyük önem arz ediyor".

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise yükseköğretimin tarihsel kökenlerine ve üniversitelerin temel görevlerine vurgu yaptı: "Bizim görevimiz yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütmek. Anadolu’da aslında üniversite geleneği Selçuklular döneminde, Osmanlı döneminde medrese eğitimiyle başlar. Daha sonra Cumhuriyet’ten önce Darülfünun veya bugünkü ismiyle İstanbul Üniversitesi ve Cumhuriyet döneminde giderek sayıları artan 208 üniversitemiz var. Aslında ülkemizde yükseköğretim geleneği köklü bir geçmişe sahip. Bu köklü geçmiş, zamanla tecrübelerin ortaya çıkmasına, bazı standartların oluşmasına vesile oluyor".

Katılımcılar, İpekyolu yerleşkesinde düzenlenen oturumlarda akreditasyon süreçleri, kalite güvencesi mekanizmaları ve kurum içi iyileştirme planları üzerinde çalışacak. Etkinlik, kurumsal çeşitlilik göz önünde bulundurularak yükseköğretimde standartların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

YÖKAK VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN "DEĞERLENDİRİCİ DERİNLEŞME EĞİTİMİ" ELAZIĞ'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR