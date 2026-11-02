Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Yol ortasındaki 855 yıllık mezar Selçuklu kumandanının anısı oluyor

Kayseri Argıncık'ta 1171'de ölen Selçuklu kumandanı Şeyh Şerafettin'in mezarı, yolun ortasında demir korkulukla korunuyor; mahalleliyi dua ettiriyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:10

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yol ortasındaki 855 yıllık mezar Selçuklu kumandanının anısı oluyor

yol ortasında tarih:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki mezarlık, araç trafiğinin aktığı yolun tam ortasında yer alıyor. Mezarın yerel bellekteki kaydına göre burada yatmanın sahibi, 1171 yılında hayatını kaybeden Selçuklu kumandanı Şeyh Şerafettin. Zaman içinde yolun bir parçası haline gelen bu mezar, etrafı demir korkuluk ile çevrilerek korunuyor ve araçlar mezarın iki yanından geçiyor.

mahalle muhtarının anlatımı ve ritüeller:

Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, mezarın bölgede uzun yıllardır bilindiğini ve halkın buraya saygı gösterdiğini belirtiyor. Elvan, bölgenin bir zamanlar Selçuklulara ait olduğunu vurgulayarak, "Burada bir tarih yatıyor" diyor ve mahalle sakinlerinin yoldan geçerken mezara dua ettiklerini aktarıyor. Muhtar ayrıca geçmişte mezarın yerinden kaldırılmak istendiğini, çalışmayı yapan kepçe vinçinin zarar gördüğü iddiası sonrası girişimin durduğunu anlatıyor.

koruma kararları ve miras talebi:

Yaşanan iddiaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bölgeye müdahale ederek mezarı koruma altına aldı. Mahalle sakinleri, mezarın yerinde bırakılmasını tarihi bir değer olarak görüyor ve alanın korunup güzelleştirilmesini istiyor. Yerel yetkililerle halk arasında bu tür mirasların korunmasının önemi üzerine görüşmeler bulunduğu, mezarın hem anma hem de hafıza mekânı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Mezarın yol ortasında kalışı, hem kent içi kullanım hem de tarih bilinci açısından gündemde kalmasını sağlıyor. Argıncık sakinleri için mezar, geçmişle kurulan doğrudan bir bağ; geçenler içinse kısa bir anma ve dua durağı niteliğinde. Koruma altında tutulmasıyla birlikte alanın gelecekte nasıl düzenleneceği, ilgili kurumların çalışmalarıyla şekillenecek.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 855 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN SELÇUKLU KUMANDANININ MEZARI...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 855 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN SELÇUKLU KUMANDANININ MEZARI, ARAÇLARIN GEÇTİĞİ YOLUN ORTASINDA KORUMA ALTINDA DURUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa arama kurtarma ekibi tatbikatta müdahale kabiliyetini sahada test etti
images

Vatandaştan şükran notları: CİMER’e yansıyan kamu hizmeti memnuniyeti
images

Bolvadin'de mahalle mahalle temizlik seferberliği: her gün bir mahalle ile adım...
images

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

çıraklıktan kendi dükkanına: 50 yıldır saat tamir ediyor

Aliağa arama kurtarma ekibi tatbikatta müdahale kabiliyetini sahada test etti

Vatandaştan şükran notları: CİMER’e yansıyan kamu hizmeti memnuniyeti

Bolvadin'de mahalle mahalle temizlik seferberliği: her gün bir mahalle ile adım adım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı