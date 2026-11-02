Yol ortasındaki 855 yıllık mezar Selçuklu kumandanının anısı oluyor

yol ortasında tarih:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki mezarlık, araç trafiğinin aktığı yolun tam ortasında yer alıyor. Mezarın yerel bellekteki kaydına göre burada yatmanın sahibi, 1171 yılında hayatını kaybeden Selçuklu kumandanı Şeyh Şerafettin. Zaman içinde yolun bir parçası haline gelen bu mezar, etrafı demir korkuluk ile çevrilerek korunuyor ve araçlar mezarın iki yanından geçiyor.

mahalle muhtarının anlatımı ve ritüeller:

Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan, mezarın bölgede uzun yıllardır bilindiğini ve halkın buraya saygı gösterdiğini belirtiyor. Elvan, bölgenin bir zamanlar Selçuklulara ait olduğunu vurgulayarak, "Burada bir tarih yatıyor" diyor ve mahalle sakinlerinin yoldan geçerken mezara dua ettiklerini aktarıyor. Muhtar ayrıca geçmişte mezarın yerinden kaldırılmak istendiğini, çalışmayı yapan kepçe vinçinin zarar gördüğü iddiası sonrası girişimin durduğunu anlatıyor.

koruma kararları ve miras talebi:

Yaşanan iddiaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bölgeye müdahale ederek mezarı koruma altına aldı. Mahalle sakinleri, mezarın yerinde bırakılmasını tarihi bir değer olarak görüyor ve alanın korunup güzelleştirilmesini istiyor. Yerel yetkililerle halk arasında bu tür mirasların korunmasının önemi üzerine görüşmeler bulunduğu, mezarın hem anma hem de hafıza mekânı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Mezarın yol ortasında kalışı, hem kent içi kullanım hem de tarih bilinci açısından gündemde kalmasını sağlıyor. Argıncık sakinleri için mezar, geçmişle kurulan doğrudan bir bağ; geçenler içinse kısa bir anma ve dua durağı niteliğinde. Koruma altında tutulmasıyla birlikte alanın gelecekte nasıl düzenleneceği, ilgili kurumların çalışmalarıyla şekillenecek.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE 855 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN SELÇUKLU KUMANDANININ MEZARI, ARAÇLARIN GEÇTİĞİ YOLUN ORTASINDA KORUMA ALTINDA DURUYOR.