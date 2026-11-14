Yola saçılan motor yağı motosikleti devirdi

Bodrum'da meydana gelen kazada, yoldaki bir otomobil lastiğine çarpan cipin karterinin delinmesi sonucu asfalta yayılan motor yağı, arkasından gelen bir motosikletin kontrolden çıkarıp devrilmesine yol açtı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kaza, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Bulvarı'nda yaşandı. 48 AKB 776 plakalı cipin sürücüsü Nuri Ali K., yol ortasında bulunan bir otomobil lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin yağ karteri delindi ve motor yağı yola yayıldı. Aynı istikamette seyreden 48 CAE 19 plakalı motosiklet, yağla kaplanan zeminde kayarak devrildi; sürücü yaralandı.

Sürücünün ifadesi ve inceleme:

Cip sürücüsü Nuri Ali K., seyir halindeyken yoldaki lastiği son anda fark ettiğini ve çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldığını belirtti. Olayın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti ve saldırıyla ilgili olarak değil yaralanmayla ilgili ilk müdahale sonrası hasta ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BODRUM’DA YOLA DÖKÜLEN YAĞ MOTOSİKLETLİYİ HASTANELİK ETTİ