Yoldan geçen doktorun müdahalesi kadın sürücünün kurtarılmasını sağladı

kaza yeri ve araç bilgisi:

Kaza, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde kalırken, çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen kişiler kısa sürede kazanın olduğu noktaya toplandı.

yoldan geçen doktorun müdahalesi:

Olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan bir doktor, araçta sıkışan kadın sürücüye anında müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı ilk değerlendirme ve müdahale, kazazedeye müdahale eden diğer kişiler ile birlikte ekipler gelene kadar hayati öneme sahip oldu.

Güzergâhtan geçen bir ambulansın sağlık personeli de doktorun uyguladığı ilk müdahaleyi sürdürerek, ekiplerin olay yerine ulaşmasına kadar tıbbi destek sağladı.

kurtarma çalışmaları ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekipleri, işbirliğiyle aracı açarak sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespitine yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi.

TEKİRDAĞ’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREKLERİNE VE ORTA REFÜJE ÇARPTIĞI KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN KADIN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA, YOLDAN GEÇEN BİR DOKTOR KOŞTU. DOKTORUN İLK MÜDAHALEDE BULUNDUĞU YARALI SÜRÜCÜ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ARAÇTAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.