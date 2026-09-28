Dolar 48,9773 +0,12%
Euro 55,7197 -0,04%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.538,76 -3,90%
EUR/USD 1,1373 -0,18%
Brent Petrol 100,00 +2,63%
--°

yozgat battal köyünde pancar hasadı: altı aylık emeğin hasadı tarlalarda başladı

Yozgat’ın Battal köyünde 300 dönümlük pancar tarlalarında hasat başladı; çiftçiler 6 aylık emeğin kazancını beklerken fiyat belirsizliği devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

yozgat battal köyünde pancar hasadı: altı aylık emeğin hasadı tarlalarda başladı

hasat başladı

Yozgat’ta şeker pancarı hasadı başladı. Kentin Battal köyünde tarlalara giren çiftçiler, yaklaşık 6 aylık emeğin ürününü sökmeye başladı. Üreticiler, ekim sonrası sulama, gübreleme ve ilaçlama sürecinin ardından bu sezonki verimden memnun olduklarını söylüyor.

Tarlalardaki çalışmalar dron kamerasıyla görüntülendi; hava ve toprak koşullarının izlenmesi hasat sürecinde ayrıca kayıt altına alındı.

üretim süreci ve tarladaki durum:

Battal köyünde 300 dönüm alanda pancar üretimi yapan çiftçi Bekir Karaaslan da söküm çalışmalarına başladığını bildirdi. Karaaslan, pancar ekiminin yılın ilkbahar döneminde, "4. ayın 10’uyla 4. ayın 20’si arasında" yapıldığını, sonrasında sulama, gübreleme ve ilaçlama süreçlerinin takip edildiğini belirtti. Karaaslan, sökümün eylül ve ekim ortasına kadar sürdüğünü ifade etti.

Bu yıl bölgedeki yağışların geçen yıllara göre daha iyi olması, pancarın gelişimine olumlu yansıdı. Karaaslan tarlalardaki görünümü değerlendirirken ürünün bu nedenle daha iyi çıktığını aktardı.

çiftçinin beklentisi ve fiyat endişesi:

Karaaslan, hasadın başladığını ve önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyerek, “Bu sene yağmur aldığımızdan dolayı biraz pancarımız daha güzel çıktı” dedi. Üreticiler elde ettikleri ürünün pazarlanması ve alım fiyatına ilişkin belirsizlikten söz ediyor.

Karaaslan, çiftçilerin en önemli sorununun fiyat olduğunu vurgulayarak, şu anda söküm yaptıklarını ancak fiyatın henüz belirlenmediğini aktardı ve yetkililerden iyi bir fiyat talep etti: çiftçinin yüzünü güldürecek bir fiyat belirlenmesi beklentisi sürüyor.

Hasat, bölge çiftçilerinin aylardır süren emeğinin sonucunu verirken, tarla görüntüleri ve dron kaydı gelecek değerlendirmeler için belge niteliği taşıyor.

YOZGAT’TA 6 AYLIK EMEĞİN HASADI BAŞLADI: PANCARLAR TARLADAN ÇIKIYOR

YOZGAT’TA 6 AYLIK EMEĞİN HASADI BAŞLADI: PANCARLAR TARLADAN ÇIKIYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akliman'da şebeke modernizasyonuyla daha güvenli enerji hedefleniyor
images

Sürdürülebilir kalkınma yolunda Denizli: termal turizm ve jeotermal tarım-sanayi...
images

Sinop'ta tezgâhlarda palamut bolluğu fiyatları aşağı çekti
images

Sinop'ta tarımsal yatırımlara 67 milyon liralık hibe ile yeni ivme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölbaşı'nda okul etkinlikleriyle 23 bin 4 süt dağıtımı yapıldı

Arkadaşını almaya gelen sürücü indikten sonra düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta kaçak alkol ve tütün operasyonunda ruhsatsız silahlar da bulundu

Koyun Adası'nda karaya oturan yelkenliden iki kişi helikopterle kurtarıldı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi