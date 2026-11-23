Yozgat, COP31’te proje ve iş birlikleriyle temsil edildi

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen uluslararası forumlarda kentinin ekolojik ve sosyal projelerini tanıttı. Arslan, Dünya Yaşlanma Forumu, Dünya Sağlıklı Yaşam Forumu ve Dünya Çevre Forumu'nda yapılan görüşmelerin Yozgat açısından önemli fırsatlar yarattığını belirtti.

Konferansın ana gündeminin sağlıklı yaşlanma ve sürdürülebilir, yeşil kentler olduğunu vurgulayan Arslan, farklı ülkelerin temsilcileriyle yürütülen fikir alışverişlerinin Yozgat'ın vizyonunu uluslararası platformda görünür kıldığını söyledi.

Projelerin odak noktaları ve alınan takdir:

Arslan, Yozgat’ın yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanındaki çalışmalarını öne çıkardı. Özellikle güneş enerjisi projeleri ile daha önce kurulan katı atık bertaraf tesisinin enerji üretimine katkısı toplantılarda ilgi çekti. Başkan, ayrıca Spor Vadisi, Anne Çocuk Merkezi ve Evcil Köy projelerinden bahsederek geniş kaldırımlar gibi yerel uygulamaların bile uluslararası platformda tartışıldığını aktardı.

Sunumların ardından Yozgat ekibine bir sertifika takdim edildi; Arslan bu ödülü başarıdan çok yeni sorumlulukları hatırlatan bir işaret olarak değerlendirdi ve önümüzdeki dönemde bu alanda ortak projelere ağırlık verileceğini söyledi.

D-8 iş birlikleri ve sağlık temsilcilikleri teklifleri:

COP31 sürecinde ön plana çıkan diğer bir başlık ise sağlık alanındaki potansiyel iş birlikleriydi. Arslan, daha önce milletvekilliği döneminde temas kurulan D-8 teşkilatına bağlı temsilcilerle görüşmeler yapıldığını bildirdi ve bu temasların Yozgat’ta D-8 sağlık temsilcilikleri açılması yönünde gelişmeler sağlayabileceğini belirtti.

Arslan, 21 Haziran'ı da içeren bir öneriden söz ederek bunun sağlıklı ve uzun yaşama vurgu yapan uluslararası bir inisiyatife dönüşebileceğini ifade etti. Bu girişimin hayata geçmesi halinde 8 ülkenin sağlık temsilciliklerinin Yozgat’ta yer almasının hedeflendiğini açıkladı.

Başkan, söz konusu iş birliklerinin Yozgat’ın tanınırlığını artıracağı ve kentin ‘huzurlu, sağlıklı, yeşil ve yaşanabilir bir şehir’ hedefini güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu.

'Şehri Huzur' vizyonunun uluslararası yankısı:

Arslan, Yozgat’ın sloganı olan 'Şehri Huzur'un COP31 katılımcıları arasında ilgi gördüğünü belirterek, bu sloganın somut projelerle doldurulmasının gerekliliğine işaret etti. Ayrıca ilgili konseyin, Dünya Çevre ve Yaşlılık Konseyi'nin hazırlık aşamasındaki proje çalışmalarının süreci daha da öne çıkaracağını söyledi.

Yozgat Belediyesi olarak bu projelerin uygulanmasında aktif rol alacaklarını belirten Arslan, uluslararası platformlarda kurulan temasların önümüzdeki dönem için ciddi bir sorumluluk ve fırsat yarattığını vurguladı.

Genel olarak COP31 deneyiminin, Yozgat’ın hem yeşil dönüşüm hem de sosyal sürdürülebilirlik alanlarında yeni iş birlikleri ve somut adımlar için uygun bir zemin sunduğu sonucu çıktı. Belediye, aldığı geri bildirimler doğrultusunda projelerini geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

Yozgat’ın ‘Şehri Huzur’ vizyonu COP31’de tam not aldı