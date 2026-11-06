Yozgat'ta gebe okulu ev ziyaretleri ve merkez eğitimleriyle annelerin kaygılarını azaltıyor

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi gebe okulu ile anne adaylarına kapsamlı destek sağlıyor

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde yürütülen Gebe Okulu ve lohusalık dönemi destek hizmetleri, anne adayları ve yeni bebeği olan ailelere hem merkezde hem de ev ziyaretleriyle rehberlik etmeyi sürdürüyor. Uzman kadro tarafından tamamen ücretsiz sunulan eğitimler; pilatesten emzirme danışmanlığına, bebek bakımından ruhsal destek ve takip hizmetlerine kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor.

Merkez, internetteki bilgi kirliliğine karşı güvenli bir başvuru noktası olarak öne çıkıyor ve Yozgat’taki ailelerin ihtiyaç duyduğu güvenilir bilgiyi ulaştırmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve yöntemler:

Program, gebelik sürecindeki kaygıları azaltacak şekilde tasarlanmış; fizyoterapist eşliğinde pilates, bebek bakımı, emzirme danışmanlığı ve lohusalık dönemi desteğini kapsıyor. Eğitimler hem kurum bünyesinde hem de ihtiyaç halinde ev ziyaretleri şeklinde yapılıyor. Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan ve Ebe Rabia Ünlüsoy tarafından verilen dersler, profesyonel yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Eğitimlerle çevresel yanlış yönlendirmeler ve hatalı bilgiler giderilirken, anne adaylarının doğum ve sonrası döneme ruhsal açıdan da hazırlanması amaçlanıyor. Program kapsamında babalara yönelik pratik bebek bakım eğitimi de veriliyor; örneğin bebek yıkama uygulaması babalara öğretiliyor.

Katılımcıların deneyimleri:

Hizmetten yararlananlar, aldıkları eğitimin kaygılarını azalttığını ve uygulamada fark yarattığını belirtiyor. Katılımcıların sözleri şu şekilde:

"Bilinçli ve bilgili bir anne adayı bu süreci yürütmek için arayış içerisindeydim. Ücretsiz bir şekilde alanında uzman uzun süredir deneyimli olan ebelerden eğitim alıp fizyoterapist eşliğinde pilates eğitimi alabileceğimi söylediler. Bu bizim için avantajlı bir durum. Sosyalleştiğimiz bir alanda farklı gebe adaylarıyla tanıştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Doğum sonrasında da evimize gelip emzirme ve lohusalık sürecinde de bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Şimdi bu süreçte evime gelip son takibimi yapıyorlar. Bu hizmeti herkese öneriyorum. Sosyal medyada ya da internet üzerinde kendimiz araştırıyoruz. Ama çok fazla bilgi kirliliği de var. Burada alanında uzman deneyimli insanlardan bilgi almak çok büyük bir avantaj. Ben iki buçuk aydır düzenli olarak gidiyorum" (Kübra Arık Bağcı, 38 haftalık gebelik bilgisini belirtmiş).

Merkez hekimlerinden Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Merve Feride Tan Ceylan sürecin önemini vurgulayarak şunları ifade etti: "Çok keyifli bir iş yapıyoruz. Rabia Hanım eğitim verirken çok duygulandım çok etkilendim. Bir anne adayının alması gereken her şey çok güzel anlatılıyor. İlk gebeliklerde annelerin vücutlarında birtakım değişiklikler meydana geliyor. Bu korkutuyor, telaşa düşürüyor. Bu eğitimlerle anneler de bir şeylerin farkında oluyor, doğuma hazırlanıyorlar. Neyle karşılaşacaklarını biliyorlar. Doğum sonrasında da bakımlar devam ediyor. Hem emzirmede hem bebek bakımında. Bebek yıkamayı bile babalara anlattığımız eğitimlerimiz oluyor. Eğitimler çok keyifli geçiyor. Bebek ek gıdaya geçene kadar hala bizde oluyor. Bu süreci izlemek ve takip etmek bizim açımızdan da çok keyifli. Anneleri mutlu görmek bizi daha da mutlu ediyor".

Doğum yapmış katılımcılar da merkezin etkisini anlattı: "Sağlıklı Hayat Merkezi’nden aldığım eğitimle çocuğuma şu an daha rahat bir annelik yapıyorum. Daha ilgiliyim daha rahatım. Üstümdeki kaygı oradan aldığım eğitim sayesinde geçti. Oradaki eğitimi herkese tavsiye ederim. 28 haftalık gebeyken gittim. Doğuma kadar oradaydım. Sonrasında da emzirme konusunda herhangi bir durumda her zaman yanımdalardı, yardımcı oldular. Takıldığım yerleri sorabiliyorum. Birebir bakıyorlar yardımcı oluyorlar. Benim için çok güzel bir hizmet. Bilinmezlik insanı daha çok kaygıya sürüklüyor. Bu hizmet alınırsa rahatlarlar. Günümüzde dışarıdan da çok fazla gereksiz ve yanlış bilgi olduğu için bunların da önüne geçiyor. Daha bilinçleniyoruz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabiliyoruz. Ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmak en doğrusu" (Berivan Yıldırım, bebeğini 37 gün önce kucağına aldı).

Berivan’ın eşi Barış Yıldırım da deneyimlerini şöyle özetledi: "37 gün önce kucağımıza çocuğumuzu aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Bilmediğimiz çok şey vardı. ‘Şunu şöyle yap bunu böyle yap’ diyenler vardı. Sağlıklı Hayat Merkezi’ne gittiğimiz zaman eğitimlerimiz oldu. Bilinçli hizmet aldığımız için teşekkür ederiz. Benim gibi baba olacak adaylara kesinlikle öneriyorum. Çocuğumuzu yetiştirirken ileriye dönük kafamızdaki soru işaretlerimiz gideriliyor".

Merkezin ücretsiz, uzman odaklı yaklaşımı ve ev ziyaretli takip sistemi, Yozgat’ta gebe ve yeni ebeveynlerin güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırırken, doğum ve lohusalık dönemlerini daha bilinçli ve huzurlu geçirmelerine katkı sağlıyor.

Anne ve baba adaylarına evde Gebe Okulu eğitimi