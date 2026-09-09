Yüksek hızda gevşeyen tampon otoyolda yola savruldu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, Sapanca - Adapazarı yönü Uzunkum mevkiinde seyreden bir SUV tipindeki aracın tamponu, yüksek hız ve rüzgârın etkisiyle gevşeyip yerinden çıktı. Bir süre sallanan parça sonrasında koparak karayoluna savruldu ve trafikte potansiyel tehlike oluşturdu.

olayın gelişimi:

Görüntülerde aracın sol şeritte normal hızla ilerlediği, tamponun önce gevşediği ve rüzgârın etkisiyle dışarı doğru sallandığı görülüyor. Sallanma sırasında bir bölümün ayrılmasıyla tampon parçası yola düştü. Olayı yaşayan sürücü durumu fark ederek aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti ve muhtemel bir kazanın önüne geçti.

görüntüler ve trafik güvenliği:

O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kayıtlarda tamponun araçtan kopuş anı, parçanın yola savrulması ve sürücünün kontrolü eline alıp durumu güvenli hale getirmesi yer alıyor. Olay, araç bakımı ve bağlantı elemanlarının düzenli kontrolünün trafikteki riskleri azaltmada ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi.

TAMPONUN ARAÇTAN AYRILMAYA BAŞLADIĞI O ANLAR ARKADAN GELEN BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI