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Yüksek hızda gevşeyen tampon otoyolda yola savruldu

Anadolu Otoyolu Sapanca‑Adapazarı yönü Uzunkum mevkiinde hızla ilerleyen SUV'nin tamponu gevşeyip koparak yola savruldu; sürücü emniyet şeridine çekti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:44

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yüksek hızda gevşeyen tampon otoyolda yola savruldu

Yüksek hızda gevşeyen tampon otoyolda yola savruldu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde, Sapanca - Adapazarı yönü Uzunkum mevkiinde seyreden bir SUV tipindeki aracın tamponu, yüksek hız ve rüzgârın etkisiyle gevşeyip yerinden çıktı. Bir süre sallanan parça sonrasında koparak karayoluna savruldu ve trafikte potansiyel tehlike oluşturdu.

olayın gelişimi:

Görüntülerde aracın sol şeritte normal hızla ilerlediği, tamponun önce gevşediği ve rüzgârın etkisiyle dışarı doğru sallandığı görülüyor. Sallanma sırasında bir bölümün ayrılmasıyla tampon parçası yola düştü. Olayı yaşayan sürücü durumu fark ederek aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekti ve muhtemel bir kazanın önüne geçti.

görüntüler ve trafik güvenliği:

O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kayıtlarda tamponun araçtan kopuş anı, parçanın yola savrulması ve sürücünün kontrolü eline alıp durumu güvenli hale getirmesi yer alıyor. Olay, araç bakımı ve bağlantı elemanlarının düzenli kontrolünün trafikteki riskleri azaltmada ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi.

TAMPONUN ARAÇTAN AYRILMAYA BAŞLADIĞI O ANLAR ARKADAN GELEN BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

TAMPONUN ARAÇTAN AYRILMAYA BAŞLADIĞI O ANLAR ARKADAN GELEN BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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