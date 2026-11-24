Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkisi

Samsun'un yüksek rakımlı alanlarında etkili olan soğuk hava, kent genelinde akşam saatlerine doğru yağmurun yerini kara bırakmasına neden oldu. Kent merkezine kıyasla rakımı yüksek bölgelerde hissedilen sıcaklık düşüşü, yağış tipinin değişmesini beraberinde getirdi.

Hava koşulları ve zamanlama:

Yağmur özellikle akşam saatlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yoğunlaşan kar şeklinde kendini gösterdi. İlde bu değişim en belirgin şekilde Kavak ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi ve çevresinde kaydedildi. Bölgede gün boyu devam eden yağmur, akşam saatlerinde kara dönüşerek zeminde beyaz örtü oluşmasına yol açtı.

Yerel halkın gözlemleri ve etkileri:

Mahalle sakinleri, görülen kar yağışını mevsimin ilk karı olarak karşıladı ve kısa sürede ortaya çıkan beyaz örtü kış mevsiminin yaklaşımına işaret etti. İlçenin yüksek kesimlerinde hissedilen soğuk hava, günlük yaşamda hafif değişikliklere neden olurken, kar yağışının özellikle zirai ve ulaşım açısından ilerleyen günlerde takip edilmesi gerektiği değerlendirildi.

Gözlemler, yağışın yoğunluğunun yüksek alanlarla sınırlı kaldığını; alçak kesimlerde yağmurun devam ettiğini gösteriyor. Bölgedeki yetkililer ve vatandaşlar, kış koşullarına yönelik hazırlıkları gözden geçirmeye başladı.

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu