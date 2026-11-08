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Yüksek kesimlerde yolları açık tutma çalışması hız kazandı

Kümbet Yayla Yolu'nda karla mücadele başladı. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yüksek kesimlerde yolları açık tutuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yüksek kesimlerde yolları açık tutma çalışması hız kazandı

Giresun yaylalarında karla mücadele devam ediyor

Giresun'un yüksek rakımlı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, özellikle Kümbet Yayla Yolu üzerinde kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede ulaşımın aksamaması amacıyla yerel ekipler sahaya çıkarak yolu açık tutmak için müdahalede bulunuyor.

Çalışmanın kapsamı:

Giresun İl Özel İdaresi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ana yol güzergâhında iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, sürücüler ve yayalar için güzergâhın güvenli kalmasını sağlamak üzere öncelikli arterlerde çalışma yapıyor.

Güvenlik ve ulaşıma ilişkin önlemler:

Bölgede görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele faaliyetleri sayesinde ulaşımda olası aksamaların azaltılması ve yol güvenliğinin korunması hedefleniyor.

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KÜMBET YAYLA YOLU’NDA KARLA...

GİRESUN’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KÜMBET YAYLA YOLU’NDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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