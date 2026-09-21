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Yükseköğretimde kalite ve yapay zekâ: KBÜ’den konferansta yeni bakışlar

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, İstanbul'da düzenlenen 2026 YÖKAK konferansında kalite güvencesi ve dijital dönüşümü değerlendirdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yükseköğretimde kalite ve yapay zekâ: KBÜ’den konferansta yeni bakışlar

YÖKAK konferansında KBÜ temsil edildi

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni, İstanbul'da düzenlenen 2026 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'nda yükseköğretimde kalite güvencesi ve dijital dönüşüm konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, kalite uygulamalarının geleceği ve yapay zekâ uygulamalarının eğitim süreçlerine etkisi bağlamında önemli tartışmalara sahne oldu.

konferansın kapsamı ve katılımcılar:

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilen konferansa 1000'in üzerinde davetli katıldı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden rektörler, rektör yardımcıları, akademisyenler, idari yöneticiler ve öğrencilerin yanı sıra kamu kurumları ile ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının temsilcileri toplantıda yer aldı. Açılışta Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Aşkın Tören, Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Prof. Dr. Ramazan Bayındır gibi isimler konuşma yaptı.

KBÜ’nün katkıları ve öne çıkan başlıklar:

Konferansta Karabük Üniversitesini temsil eden Prof. Dr. Elif Çepni, organizasyonun farklı paydaşların birbirinden öğrenmesine ve deneyim paylaşmasına imkan sağladığını vurguladı. Programda okul dışı öğrenme etkinlikleri, mikro sertifikalar, program öz değerlendirme ve hakem değerlendirmeleri, işbirlikçi eğitim modeli, araştırma üniversitesi olma süreci, sınav yönetim sistemleri ve akademik personel performansının ödüllendirilmesi gibi başlıklar ele alındı. Uluslararası oturumlarda ABD merkezli CHEA Başkanı Dr. Nasser H. Paydar, ENQA Başkanı Prof. Dr. Daniela Cristina Ghitulica, EQAR Başkanı Prof. Dr. Björn Stensaker ve Prof. Dr. Jamil Salmi gibi uzmanlar görüşlerini paylaştı.

Çepni, konferansın yükseköğretimde kalite güvencesi ve dijital dönüşümün entegrasyonu konusunda aydınlatıcı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve bu tür platformların uygulama odaklı çözüm arayışlarını hızlandırdığına dikkat çekti.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖR YARDIMCISI VE YÖKAK ÜYESİ PROF. DR. ELİF ÇEPNİ, İSTANBUL’DA...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖR YARDIMCISI VE YÖKAK ÜYESİ PROF. DR. ELİF ÇEPNİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 2026 YÖKAK KONFERANSI’NDA YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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