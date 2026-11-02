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Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Yüksekova, MHP'nin "100 il ve 1000 ilçe" teklifinin ardından il olma tartışmalarında öne çıktı; Esendere, havalimanı ve 121 bin 969 nüfusuyla stratejik konumda.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı

Bahçeli'nin teklifinin içeriği:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden gündeme getirilen "100 il ve 1000 ilçe" önerisi, Türkiye'nin idari yapılanmasında kapsamlı bir düzenlemeyi öngörüyor. Bahçeli, nüfus artışı, hızlı kentleşme ve değişen sosyoekonomik dinamiklerin idari yapının gözden geçirilmesini gerektirdiğini belirtti. Teklife göre mevcut 81 ile ek olarak 19 yeni ilin eklenmesiyle sayı 100'e çıkarılacak, ilçe sayısı ise 1000'e tamamlanacak.

Yüksekova'nın stratejik konumu:

Hakkari'ye bağlı Yüksekova, tarihi İpekyolu güzergâhı üzerinde yer alıyor ve İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı ile komşu olması nedeniyle hem İran hem de Irak ile yürütülen dış ticaret ve lojistik açısından önemli bir kavşak. İlçenin sahip olduğu modern havalimanı ulaşım avantajı sağlarken, açıklanan 121 bin 969 nüfus verisi, Yüksekova'nın birçok ilden daha yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu unsurlar, ilçeyi idari statü değişikliğinde öne çıkaran başlıca kriterler arasında sayılıyor.

Yerel beklentiler:

Yüksekovalılar, il olma durumunun gerçekleşmesi halinde ticaret, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında bölgesel düzeyde belirgin bir canlanma yaşanacağı görüşünde. İlçe sakinleri, projenin sınır ticaretini, hava ve kara lojistiğini güçlendireceğini, gençler için yeni istihdam olanakları yaratacağını ve bölgenin kalkınma hızını artıracağını vurguladı. Yerel temsilciler, bu sürecin takipçisi olacaklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye projeyi gündeme taşıdıkları için teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINDA...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINDA KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM ÖNGÖREN “100 İL 1000 İLÇE” PROJESİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIMASI, HAKKARİ’NİN STRATEJİK İLÇESİ YÜKSEKOVA’DA BÜYÜK BİR HEYECAN VE SEVİNÇLE KARŞILANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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