Yüksekova'da dijital farkındalık ve bağımlılıkla mücadele semineri

Eğitimin amacı ve kapsamı:

Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suüstü Yatılı Bölge Ortaokulu ve Suüstü İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttü. Etkinliğin temel hedefi, öğrencilerin dijital ortamda bilinçli ve güvenli davranışlar geliştirmesini sağlamaktır.

Öğrencilere verilen konular:

Eğitimlerde kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık gibi başlıklara yer verildi. Sunumlar, uygulamalı örnekler ve tartışmalarla desteklenerek öğrencilerin yaşamlarına doğrudan uygulanabilir bilgi aktarımı sağlandı.

Öğretmenlere yönelik oturum:

Öğretmenlere yönelik bölümde ise bağımlılıkla mücadele konusu işlendi; amaç öğretmenlerin konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak ve okul içi destek mekanizmalarını güçlendirmekti. Jandarma ekipleri, bu tür eğitimlerin hem öğrencilerin hem de eğitim ortamının güvenliğini artırmaya katkı sağladığını vurguladı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN SUÜSTÜ YATILI BÖLGE ORTAOKULU VE SUÜSTÜ İMAM HATİP ORTAOKULU’NDAKİ ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET VE SİBER ZORBALIK, ÖĞRETMENLERE İSE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KONULARINDA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ.