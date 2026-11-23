Yüksekova'da meralarda son günler:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, kar yağışı başlamadan önce meralardaki son fırsatları değerlendiriyor. Sabahın erken saatlerinde ağıllardan çıkarılan koyun sürüleri, gün boyunca doğal otlaklarda besleniyor; akşam ise yeniden barınaklara geri götürülüyor.

Günlük mesai ve rota:

Sürüler ilkbahar ve yaz aylarını yayla, dağ ve ovalarda geçirdikten sonra, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte alçak kesimlere indirildi. Besiciler sabahın serinliğinde hareket edip gün boyu otlakları dolaşıyor; bu rutin, karla birlikte yerini ağıllarda sürecek uzun bir kış mesaisine bırakacak.

Kış hazırlıkları ve stok yönetimi:

Bölgedeki kış mevsiminin uzun ve çetin geçmesi nedeniyle üreticiler, yaz boyunca topladıkları ot ve saman stokları ile hayvanlarını kapalı alanlarda beslemeye hazırlanıyor. Doski Vadisi'ndeki çiftçiler, meraların kapanmasından önceki son günleri en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor.

Yerel küçükbaş hayvancılık, Yüksekova ekonomisinde önemli bir yere sahip; bu nedenle karın başlamasıyla birlikte meralarda yaşanacak değişim, hem günlük hayatı hem de üretim planlamasını doğrudan etkiliyor. Besiciler, mevsim şartlarına uyum sağlayacak biçimde rotalarını ve stok kullanımını önceden organize ediyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ BESİCİLER, KAR YAĞIŞI ÖNCESİ MERALARDAKİ SON GÜNLERDE KOYUN SÜRÜLERİNİ OTLATMAYA DEVAM EDİYOR.