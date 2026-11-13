Yunusemre personeline günlük yaşamda diyabetle mücadele eğitimi

Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü öncesinde personeline yönelik bir farkındalık eğitimi düzenleyerek diyabetten korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlik, Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

eğitimde anlatılan temel başlıklar:

Eğitimde diyabetin önlenmesinde rol oynayan uygulamalar üzerinde duruldu. Katılımcılara, diyabet riskini azaltmak için dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve düzenli kan şekeri takibinin önemi anlatıldı. Oturumda bilgiler, katılımcılarla etkileşimli şekilde paylaşıldı; soru-cevap bölümleriyle günlük yaşamda uygulanabilir stratejiler tartışıldı. Eğitimde görev alan isimler arasında Diyetisyen Sevcan İnci ve Fizyoterapi Teknikeri İrem Zeytin yer aldı.

tarama, öneriler ve erken farkındalık:

Program kapsamında personele tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı ve sonuçlar ışığında bireysel öneriler verildi. Katılımcılara, günlük hayatta uygulanabilecek basit alışkanlıklar olarak dengeli beslenme, düzenli yürüyüş ve