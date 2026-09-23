Yunusemre savunmasına Zeynep Naz Albayrak takviyesi

Transfer resmi imzayla açıklandı:

Kadınlar Voleybol 2. Lig hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, dış transfer atağında Akhisargücü formasıyla dikkat çeken libero Zeynep Naz Albayrak'ı kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle oyuncu ile anlaşma resmiyet kazanırken yönetim ve teknik ekibin katılımıyla sürecin tamamlandığı duyuruldu.

Törene katılan isimler ve mesajlar:

İmza töreninde Kulüp Başkanı Bülent Kanik, yönetici Berkant Kayıkçı ve Başantrenör Seda Çarıkçı hazır bulundu. Başkan Kanik, transferle ilgili yaptığı açıklamada 'Kulüp olarak her branşımızda olduğu gibi kadın voleybolunda da sürdürülebilir ve sağlam bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Karakteri, mücadele gücü ve oyun disipliniyle katkı sağlayacağına inandığımız Zeynep Naz'ı kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin yeni sezonda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyorum' ifadelerini kullandı.

Oyuncudan beklentiler ve hedefler:

Zeynep Naz Albayrak ise yeni takımına katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek 'Yunusemre Belediyespor gibi hedefleri olan bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir sezon geçirmek, sahada mücadelemizi en iyi şekilde ortaya koymak istiyorum. Bana güvenen yönetimimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum' dedi. Albayrak'ın gelmesiyle birlikte kulübün savunma hattında stratejik bir güçlenme sağlandığı ve sezon öncesi hazırlıkların bu doğrultuda şekillendirileceği bildirildi.

Yunusemre Belediyespor yönetimi, transfer döneminde benzer takviyelere devam ederek Kadınlar Voleybol 2. Lig'deki rekabetçi konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Albayrak'ın performansı, takımın savunma organizasyonunu ve maç içi dayanıklılığını artırması açısından belirleyici olacak.

KADINLAR VOLEYBOL 2. LİG’DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR, AKHİSARGÜCÜ’NÜN BAŞARILI LİBEROSU ZEYNEP NAZ ALBAYRAK’I KADROSUNA KATTI. SAVUNMA HATTINI GÜÇLENDİREN ALBAYRAK, DÜZENLENEN İMZA TÖRENİYLE KENDİSİNİ YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’A BAĞLAYAN SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI.