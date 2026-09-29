Yunusemre'de hizmet, yatırımlar ve personel artışı: başkan balaban özetledi

toplantının genel değerlendirmesi:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban aylık basın toplantısında son iki aylık dönemde belediye tarafından yürütülen çalışmaları özetledi ve yerel gündemi değerlendirdi. Toplantı başkanlık makamında, başkan yardımcıları ve Manisalı basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Ağustos ayı nedeniyle önce toplantı yapılamadığını belirten Balaban, tutuklu bulunan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in yanında olduklarını vurguladı.

yapılan çalışmalar ve projeler:

Balaban, ilçeye taşınan ikinci el pazarı (bitpazarı) düzenlemesini anlattı; perşembe pazarından kaldırılan pazarcılara Laleli Pazarını tahsis ettiklerini, ayrıca ilçede antika pazarı kurulacağını söyledi. Yaz okullarını Yunusemre Belediyespor öncülüğünde değerlendiren Balaban, 12 branşta 4 binden fazla sporcunun eğitim aldığını ve kış spor okulları kapsamında da 9 branşla hizmete hazır olduklarını kaydetti.

Yuntdağı’nda bir ilk olarak Akçaköy’de düzenlenen fıstık festivalinin başarılı geçtiğini belirten Balaban, festivalin bölgenin fıstık üreticiliğini duyurmada katkı sağlayacağını ifade etti. Kültür ve eğitim alanında ise 500’ü aşkın okul öncesi çağındaki çocuğun çocuk kültür sanat merkezlerinde eğitime başladığını, belediye döneminde bugüne kadar 6 kreş açıldığını ve iki kreşin bir ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Balaban, YEGEM’de öğrencilerin piyasanın çok altında fiyatlarla sınavlara hazırlandığını ve binden fazla aileye herhangi bir reklam yapmadan kırtasiye yardımı sağlandığını söyledi. Ayrıca Akgedik’te Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile yapılan görüşmede pazar yeri, düğün salonu, taziye evi ve halı saha gibi projeler için yerlerin belirlendiğini; Yuntdağı’nda üç köyün sosyal tesis ihalesine çıkıldığını ve bu projelerin yarı yarıya yapılacağını belirtti.

iddialar ve mali açıklamalar:

Halk TV’de katıldıkları programla ilgili yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Balaban, programın maliyetinin 180 bin lira olduğunu ve bunun tamamını cebinden ödediğini, belediyeye hiçbir yük getirilmediğini söyledi. Programın çekildiği Emekli Kafe’deki giderleri başkan yardımcıları Ali Kuyumcu ve Haydar İzci’nin üstlendiğini, ünlü sanatçı Tolga Çandar’ın ise dayanışma duygusuyla konserlere ücret almadan katıldığını ifade etti.

personel, barınak ve hizmet kadrosu:

Balaban, belediyeyi devraldıklarında 1.420 çalışan bulunduğunu, şu anki sayının yaklaşık 1.800 olduğunu belirtti. Zabıta kadrosunun önce memur dâhil 30 olduğunu, bunun 75 yeni zabıta alımıyla 105e çıkarıldığını aktardı. Barınakta ise önce 3 kişilik bir görev vardı; şimdi 63 kişilik bir kadro oluşturulduğunu ve barınakta yaklaşık 4.500 köpek bulunduğunu söyledi; bu alanda giderlerin yüksek olduğuna dikkat çekti ve barınağın Mahalli İdareler Birliği'ne dönüştürüleceğini belirtti.

Diğer işe alımlara ilişkin Balaban şu rakamları paylaştı: Muradiye’de açılan dershane için 20 personel, köylere temizlik görevlisi olarak toplam 20 kişi, yeni kreşlere 56 personel, Muradiye ek hizmet binası için 20, yeni güvenlik görevlisi 10, temizlik personeli 20, Muradiye sağlık merkezi 8, kadın sığınma evine 5, aşevine sayıyı 3’ten 7’ye çıkardıklarını ve farklı kafeler için toplamda onlarca personel alımı yaptıklarını belirtti. Balaban, hizmetlerin 7 gün, günde 14-15 saat sürdüğünü ve bu nedenle personel ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

spil mahalle doğalgazı ve siyasi tebrikler:

Spil Mahallesi için yıllardır beklenen doğalgaz çalışmasına ilişkin Balaban, 30 Ekim’de ilk kazmanın vurulacağını ve bölgenin bazı parçalarında imar eksikliği bulunduğu için meclisten verilen kararlarla garanti sağlandığını aktardı. Spil’de 3 binden fazla yurttaşın yaşadığını, doğalgazın Aralık ayından itibaren hizmete girmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplantının sonunda Balaban, hafta sonu gerçekleştirilen Yeni Parti ilçe başkanlığı seçimini kazanan Yalçın Arcak ve ekibini kutladı; diğer aday Hasan İmamoğlu’na da partiye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti ve yerel ile genel seçimlere birlikte hazırlanacaklarını dile getirdi.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, AYLIK BASIN TOPLANTISINDA BELEDİYE OLARAK SON DÖNEMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ.