Yüzünü hayata döndüren inanç: elektrik akımıyla değişen hayatını imamlıkla sürdürdü

Mehmet Güven (44), Reyhanlı ilçesi Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan ve 10 yaşındayken geçirdiği elektrik kazasıyla hayatı değişen bir isim. O kazada sağ elinin parmak uçları ve sol kolunun dirseğinin altı etkilenen Güven, hayatın sunduğu zorluklara yenilmeyerek gündelik yaşamını kendi yöntemleriyle sürdürmeyi başardı. Koyun, dana ve inek yetiştiriciliği yaparak ailesini ayakta tuttu ve bugün beş çocuk babasıdır.

kazanın izleri:

Kazada sol kolu dirseğinin altından, sağ kolu ise parmak uçlarından zarar gören Güven, bu durumu hiç isyan olarak değerlendirmediğini söylüyor. Sol kolu için bir protez bulunduğunu, ancak protezin ağırlık verip rahatsızlık hissettirdiği için günlük hayatta nadiren kullandığını belirtiyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenen Güven, hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını korumaya özen gösterdi.

imamlık süreci ve cami onarımı:

İmam olma hedefinden vazgeçmeyen Güven, girdiği sınavlarda başarılı olarak görev hakkı kazandı ve yaklaşık dört yıldır Karabatak Camiinde imamlık yapıyor. Burada daha önce sekiz ay görev yaptığını, ardından meydana gelen deprem nedeniyle caminin tamamen yıkıldığını aktarıyor. Cami, Rabb'inin, hayırseverlerin ve aile büyüklerinin katkılarıyla yeniden ayağa kaldırılmak için çalışılmış; yaklaşık altı ay içinde ibadete açık hale getirildi ve eksikler zaman içinde giderildi. Görev yaptığı mahalliyle kuvvetli bir bağ kurduğunu söyleyen Güven, burada kendini yabancı hissetmediğini ve emekli olana dek görevde kalmayı düşündüğünü ifade ediyor.

hayat mücadelesi ve mesajı:

Güven, zorlu dönemlerde hayvancılık yaparak aile geçimini sağladığını, çocukları için emek verdiğini ve hayata yeniden uyum sağladığını anlatıyor. Beş çocuğunun bulunduğunu, iki kız ve üç erkek olduğunu belirtiyor. "Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekiyor" diyerek, yaşadığı engelin hayatına engel olmasına izin vermemenin önemine vurgu yapıyor. Kendi deneyimini paylaşırken, sabır, aile desteği ve toplumsal dayanışmanın altını çiziyor; hem baba hem de mahalle imamı olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor.

İMAM MEHMET GÜVEN