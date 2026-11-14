Zaman daralıyor: COP31'de taktiksel gecikmeler yerine uzlaşma çağrısı

COP31'in ilk haftası ve acil çağrı:

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde sürdürülen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ilk haftasını değerlendiren BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, müzakerelerin yoğunluğuna dikkat çekti. Stiell, yaklaşık 200 ülkenin aynı anda 165 ayrı yetki alanı üzerinde görüşme yürüttüğünü belirterek taraflara ikinci haftaya girerken en zorlu konulara hızla yönelmeleri ve taktiksel gecikmelerden kaçınmaları yönünde güçlü bir çağrıda bulundu.

Basın toplantısı, Mavi Bölge'deki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Stiell'in yanı sıra Alexander Saier (BM İklim Değişikliği Sekretaryası), Telemundo gazetecisi Vanessa Hauc ve Hindistan merkezli PLUC kurucusu Tamseel Hussain hazır bulundu. Tartışmalar; müzakerelerin seyri, ülkelerin uygulamaları ve spor ile kültürün iklim farkındalığındaki rolü etrafında şekillendi.

Müzakerelerde teknik ilerleme ve siyasi belirsizlikler:

Stiell, müzakerelere katılımın genel olarak yapıcı olduğunu vurguladı ve her ülkenin sesi ile görüşünün müzakerelerde belirleyici olduğunu hatırlattı. Teknik düzeyde ulaşılabilen ortak noktalar ile hala açık kalan meselelerin ayrımının yapılması gerektiğini belirterek, bazı konuların siyasi müzakerelere taşınacağını söyledi. Bakanların ve üst düzey temsilcilerin önümüzdeki hafta katılımıyla bu siyasi görüşmelerin daha belirleyici olacağı ifade edildi.

Stiell ayrıca Türkiye ile Avustralya'nın takip etmek istedikleri yönleri ortaya koyduğunu, ancak nihai kararların tarafların vereceği siyasi tercihlere bağlı olduğunu belirtti. Bu vurgular, ikinci haftada zaman yönetiminin ve odaklanmanın önemine dikkat çekti.

Günlük yaşama dokunan eylem gündemi ve kültürün rolü:

İklim kararlarının sokaktaki etkisine dikkat çeken Stiell, Eylem Gündemi kapsamında temiz enerji, altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve afetlerden korunma gibi alanların öne çıktığını söyledi. Bir 'hızlı çözüm' olmadığını kabul eden Stiell, iklim mücadelesinin milyarlarca insanı günlük yaşamlarında bu sürece dâhil edebilmekle kazanılabileceğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Vanessa Hauc, iklim gazeteciliğinin sadece bilimsel veriyi aktarmakla sınırlı kalmaması gerektiğini, spor ve popüler etkinlikler aracılığıyla izleyiciye ulaşmanın etkili olduğunu aktardı. Örneğin Dünya Kupası sırasında aşırı sıcakların oyuncuları etkilediği ve bunun sağlık düzleminde izleyicilere aktarılmasının farkındalık yarattığına dikkat çekti.

Tamseel Hussain ise sinema sektörünün iklim mesajını yayıcı rolünü anlattı. Hindistan'da yılda 20 dilde yaklaşık bin 800 film üretildiğini hatırlatan Hussain, PLUC'un Netflix Hindistan iş birliğiyle başlattığı iklim temalı senaryo yazarlığı laboratuvarına 6 binden fazla başvuru olduğunu ve bunlardan 65 kişinin seçildiğini paylaştı. Amaç, izleyicinin karşısına doğrudan 'iklim dersi' koymak değil; bir aşk, korku ya da bilim kurgu hikâyesi aracılığıyla iklim mesajını gündelik bağlama taşımak olarak açıklandı.

Ayrıca film yapım süreçlerinde karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik adımlar atıldığı, Hindistan Yapımcılar Birliği öncülüğünde 170 film stüdyosunun katılımıyla ülkenin ilk yeşil yapım el kitabının hazırlandığı belirtildi.

Yatırım trendleri ve temiz enerjinin konumu:

Stiell, enerji yatırımlarına ilişkin çarpıcı bir karşılaştırma yaptı: bugün fosil yakıtlara yatırılan her 1 dolara karşılık yenilenebilir enerjiye 2 dolar yatırım yapıldığını ve yenilenebilir enerjinin artık kömürden daha ucuz hale geldiğini söyledi. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretiminde en ucuz seçenek olarak öne çıkmasının hem ekonomik hem de sosyal etkileri olduğuna dikkat çekildi.

Toplantı, COP31'in ikinci haftasında teknik ilerleme çizgilerinin netleşmesi ve siyasi düzeyde verilecek kararların şekillendirilmesi açısından bir eşik niteliği taşıyor. Stiell'in vurguladığı üzere ortak başarı, tarafların zamanında ve kararlı adımlarına bağlı kalacak.

ANTALYA'DA DEVAM EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI'NIN (COP31) İLK HAFTASINI DEĞERLENDİREN BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İCRA SEKRETERİ SİMON STİELL, YAKLAŞIK 200 ÜLKENİN 165 AYRI YETKİ ALANI (GÜNDEM MADDESİ) ÜZERİNDE MÜZAKERE YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "İKİNCİ HAFTAYA GİRERKEN TARAFLARA EN ZORLU KONULARA HIZLA YÖNELMELERİ VE TAKTİKSEL GECİKMELERDEN KAÇINMALARI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM" DEDİ.