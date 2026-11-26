törenden öne çıkanlar:

Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde ve Turkcell iş birliğiyle yürütülen Zekâ Gücü Projesinin 10. yılında, Türkiye genelindeki 100. teknoloji sınıfı ile yeni tamamlanan 13 atölyenin toplu açılışı 25 Kasım'da Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende yeni tamamlanan 13 okul, Turkcell 5G altyapısıyla canlı bağlantı kurularak aynı anda açıldı; açılışlar, uzaktan erişimle eş zamanlı izlendi. Öğrenciler teknoloji laboratuvarında geliştirdikleri robotik ve yazılım projelerini katılımcılara tanıttı, sınıf gezileri ve hediye takdimiyle program sonlandırıldı.

yeni sınıfın donanımı:

Projenin 100. halkası olarak hizmete giren teknoloji sınıfı; 3B yazıcılar, yapay zekâ ve sensör kitleri, robotik kodlama setleri ve modern bilgisayar donanımlarıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu. Ayrıca Zekâ Gücü Online Eğitim Portalı üzerinden uzaktan eğitimler sağlanıyor ve okullarda yüz yüze atölye çalışmaları yapılıyor.

projenin etkisi ve hedefleri:

Doç. Dr. Mustafa Otrar törende, özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta teknoloji üretimiyle tanışmasının ülkenin dijital geleceği açısından önemine dikkat çekti. Bugün 349 BİLSEMde 100 binin üzerinde öğrenciye eğitim verildiğini aktaran Otrar, bilginin değerle birlikte verilmesi gerektiğini vurgulayıp "Gördüğüm en tehlikeli silah, yanına bir değer yüklemeden verdiğimiz bilgidir" dedi.

Otrar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde teknolojiyi üreten ve geliştiren nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, önümüzdeki 10 yılda da 100 yeni sınıf açmayı hedeflediklerini açıkladı. Bursa’nın 100. atölyeye ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

sektör iş birliği ve gelecek odaklı eğitim:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, proje öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda binden fazla ödül kazandığını belirtti. Koç, projenin ikinci on yılında yapay zekânın eğitimlerin merkezine alınacağını vurgulayarak, "Bir ülkenin teknoloji gücünü yalnızca altyapısı değil, yetiştirdiği insanlar belirler" diye konuştu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise bir ülkenin en büyük zenginliğinin yetiştirdiği nitelikli insan gücü olduğunu söyleyip çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesinin önemine işaret etti ve "Bizler teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren, tasarlayan ve üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Proje 2016'da başlatıldı ve bugüne kadar 64 ilde 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştı. Zekâ Gücü Projesi, donanım desteği, çevrim içi eğitim altyapısı ve sektör iş birlikleriyle özel yetenekli öğrencileri teknoloji üretimine erken yaşta dahil etmeyi sürdürüyor.

BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜRHAN ÇOKGEZER, TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ DOÇ. DR. MUSTAFA OTRAR