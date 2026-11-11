Zeytin fidanlarında adları yaşatılacak: Gaziosmanpaşa'da Filistinli çocuklara anma

Zeytin fidanlarında adları yaşatılacak

Gaziosmanpaşa Karayolları Spor Parkı'nda düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde, ilçedeki çocukların katılımıyla 100 zeytin fidanı toprağa verildi. Dikilen fidanların üzerindeki levhalarda, 2023'ten bu yana Filistin'de yaşanan şiddet ve katliamlarda yaşamını yitiren çocukların isimleri yer aldı.

etkinlik ve anma:

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, etkinliğin hem çevre duyarlılığı kazandırma hem de bir anma amacı taşıdığını vurguladı. Karadeniz, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün 11 Kasım dolayısıyla biz de ilçemizde göreve başladığımız günden beri çocuklarımızla çevre etkinlikleri yapıyoruz. Çocuklarımıza ağaç dikme, temizleme, çevre temizleme etkinlikleri yapıyoruz. ... Buraya da yaklaşık 100 adet zeytin ağacı dikiyoruz. Buraya diktiğimiz ağaçların farklı bir anlamı da var. Son dönemde ne yazık ki terör devleti katil İsrail, Filistin’de 20 binden daha fazla çocuğu, bakın 20 bin insan demek, şu an bu parka adım başı insan doldursak 20 bin insan sığmaz. 20 binden daha fazla çocuğu katlettiler. Daha çocuk yaşta hayatlarından kopardılar. Biz de o çocuklarımızın en azından bir kısmının ismini bu parkta yaşatmak istiyoruz. Böyle anlamlı bir günde Türkiye çocukları olarak bütün dünyaya o çocukları unutmadığımızın mesajını vermek istiyoruz."

çocuklar ve çevre eğitimi:

Karadeniz, ilçenin genç nüfusuna dikkat çekerek Gaziosmanpaşa'nın çevre çalışmalarında çocuklara öncelik verdiklerini belirtti. Açıklamada öne çıkan rakamlar şöyle: ilçe sınırlarında yaklaşık 200 bine yakın çocuk, 0-30 yaş arası 250 bin vatandaş ve sadece ilkokul-lise arasında 100 binden fazla öğrenci bulunuyor. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilan edilen çevre elçileri programında şu an 7 binden fazla çocuk yer alıyor.

Belediye, çocukların çevre bilincini artırmak amacıyla fidan ekimleri, çevre temizliği, su tasarrufu ve trafik kültürü gibi uygulamalı çalışmaların süreceğini; ailelerin de bu çalışmalara destek verdiğini kaydetti.

park yenileme çalışmaları:

Etkinliğin yapıldığı Karayolları Spor Parkı'nda da kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüldüğü açıklandı. Karadeniz, parkta 600 metrekare suni çim alan oluşturduklarını, basketbol, futbol ve halı saha düzenlemeleri yaptıklarını ve veliler için 1.200 metrelik uzun bir yürüyüş parkuru inşa ettiklerini söyledi. Yeni oyun gruplarının da önümüzdeki dönemde parka monte edileceği bildirildi.

Etkinliğe katılan vatandaşların gözlemleri de programın önemine işaret etti. Yeğenini getiren Berfin Şenses, etkinliği 'çok güzel düşünülmüş' olarak tanımlarken, çocuğuyla katılan Kübra Bingöl ise bu tür etkinliklerin bilinçlenme açısından değerli olduğunu söyledi.

Program, katılımcılara sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinlik boyunca hem çevresel duyarlılık hem de anma amacı ön plandaydı; dikilen zeytin ağaçlarıyla isimleri verilen çocukların hatırasının parkta yaşatılması hedeflendi.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocukların adı Gaziosmanpaşa’ya dikilen zeytin fidanlarında yaşatılacak