Zeytin maliyeti açıklandı: 1 kilogram yağlık zeytin 58,14 TL

Gemlik Ziraat Odası 2026 hasat maliyetlerini paylaştı

Gemlik Ziraat Odası tarafından hazırlanan 2026 hasat dönemi maliyet çizelgesi açıklandı. Oda Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Barutçuoğlu, yapılan hesaplamalar sonucunda bir kilogram yağlık zeytinin maliyetinin 58,14 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Barutçuoğlu, yeni hasat döneminde hem üreticinin emeğini karşılayacak hem de nihai tüketiciyi memnun edecek bir fiyat beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

2026 üretim masraflarının detayları:

Oda tarafından paylaşılan sofralık zeytin üretimine ilişkin dekara düşen masraf kalemleri şu şekilde sıralandı:

Toprak işleme: 5.500 TL

Gübre bedeli: 2.350 TL

Budama: 6.750 TL

Mücadele ilaç masrafı ve işçiliği: 4.400 TL

Hasat (4 kişi x 2.000 TL): 8.000 TL

Nakliye: 1.700 TL

Diğer masraflar (zeytin seçme, tuzlama, dal toplama, taşıma işçiliği): 2.900 TL

Bu kalemlerin toplamı: 31.600 TL

Masraflar toplamına eklenen finansman, amortisman ve genel idari gider paylarıyla birlikte dekara üretim masrafları toplamı 44.132 TL olarak hesaplandı.

Kilogram başına maliyet hesaplaması:

Hesaplamada bir dekarlık arazide ortalama 33 ağaç bulunduğu ve ağaç başına ortalama 23 kilogram ürün beklendiği kaydedildi. Bu verilerle dekardan elde edilen toplam ürün miktarı 759 kilogram olarak belirlendi.

Toplam 44.132 TL üretim masrafının 759 kilograma bölünmesiyle bir kilogram yağlık zeytinin maliyeti 58,14 TL olarak ortaya çıktı. Oda, bu hesaplamanın üretim maliyetlerini yansıttığını ve fiyat oluşumunda üretici ile tüketici dengesinin gözetilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

GEMLİK ZİRAAT ODASI, 2026 YILI HASAT DÖNEMİ İÇİN HAZIRLADIĞI ZEYTİN MALİYET ÇİZELGESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.