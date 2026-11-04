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zincirlikuyu alt geçidi saatlerdir kapalı kaldı

İstanbul'daki sağanak, Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerindeki Zincirlikuyu alt geçidini suyla doldurdu; belediye ekipleri saatlerdir tahliye çalışması yapıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

zincirlikuyu alt geçidi saatlerdir kapalı kaldı

İstanbul genelinde etkili yağış sonrası:

İstanbul kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan yağış, bazı bölgelerde yolların göle dönmesine neden oldu. Ani sağanak, kent içi ulaşımda aksamalara yol açarken yetkililer uyarılarda bulundu.

zincirlikuyu alt geçidinde çalışmalar sürüyor:

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Zincirlikuyu alt geçidi yağış nedeniyle suyla doldu. Alt geçit trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yetkililerin yürüttüğü tahliye çalışmaları saatlerdir devam ediyor; ancak yapılan çalışmalara rağmen alt geçidin açılmadığı görüldü. Bölgedeki ekipler, çalışmaların süreceği bilgisini paylaştı.

vatandaşlar ve ulaşımda yaşanan zorluklar:

Kapatılan alt geçit, hem yaya hem de araç sürücüleri için ulaşımda güçlük yarattı. Bölgedeki alternatif güzergâhlar tercih edilirken sürücüler ve yayalar beklemek zorunda kaldı.

Belediye ekiplerinin tahliye çabaları sürerken yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı sürücü ve yayaların dikkatli olmasını istiyor. Durumun düzelmesine bağlı olarak alt geçidin yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Su basan Zincirlikuyu alt geçidi saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı

Su basan Zincirlikuyu alt geçidi saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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