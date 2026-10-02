Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralıların durumu:

Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarında takla attı. Araç, 67 ACL 594 plakalı olup sürücü S.Ö. idaresindeydi. Kazada araçta bulunan sürücü S.Ö. ile yolcu G.S. yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

emniyet ve kurtarma müdahalesi:

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı düzenledi. İtfaiye ekipleri ise takla atan araçta güvenlik ve kurtarma çalışması yaptı; araçta olası yangın veya yakıt sızıntısına karşı önlemler uygulandı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olay yerindeki bulguların incelendiğini açıkladı. Kazanın yol güvenliği bakımından alınması gereken tedbirleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme getirdiği kaydedildi.

ZONGULDAK’TA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.