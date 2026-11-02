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Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

İncivez Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 3. katında yaşayan 66 yaşındaki Adnan Ertan, kötü koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği dairede ölü bulundu.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

Olayın gelişimi:

Zonguldak İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada yaşayan vatandaşların, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu bildirildi. İhbarın ardından adrese sevk edilen ekipler çevre güvenliğini sağlayarak müdahalede bulundu.

İlk müdahale ve bulgular:

Kolluk ve sağlık ekipleri, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından daireye girdi. Yapılan incelemede Adnan Ertan’ın (66) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan ön değerlendirmede ölümün şüpheli olduğu tespit edildi.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Ertan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık koordinasyonunda adli tahkikat başlatıldı ve polis ekipleri soruşturmaya devam ediyor.

Zonguldak’ta 7 katlı binada şüpheli ölüm

Zonguldak’ta 7 katlı binada şüpheli ölüm

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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