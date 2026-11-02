Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

Olayın gelişimi:

Zonguldak İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada yaşayan vatandaşların, 3. kattaki daireden gelen kötü kokular üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu bildirildi. İhbarın ardından adrese sevk edilen ekipler çevre güvenliğini sağlayarak müdahalede bulundu.

İlk müdahale ve bulgular:

Kolluk ve sağlık ekipleri, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından daireye girdi. Yapılan incelemede Adnan Ertan’ın (66) cansız bedeniyle karşılaşıldı. Olay yerinde yapılan ön değerlendirmede ölümün şüpheli olduğu tespit edildi.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Ertan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık koordinasyonunda adli tahkikat başlatıldı ve polis ekipleri soruşturmaya devam ediyor.

Zonguldak’ta 7 katlı binada şüpheli ölüm