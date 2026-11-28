Zonguldak'ta solunum sağlığının genel tabloyu:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Meltem Tor, kentte solunum hastalıklarına bağlı ölümlerin Türkiye genelinde il bazında birinci sırada olduğunu vurguladı. BEUN Göğüs Hastalıkları Kliniği kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, kentteki hastalık yükü ve tanı-tedavi süreçleri ele alındı.

Nedenler ve bölgede sık görülen hastalıklar:

Tor, Zonguldak'ta özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri ve interstisyel akciğer hastalıkları olarak bilinen akciğer sertleşmelerinin yaygın olduğunu belirtti. Buna temel olarak yoğun sigara tüketimi, bölgesel hava kirliliği ve kentteki madencilik faaliyetleri gösterildi. Bu etkenlerin bir araya gelmesinin, solunum sistemi hastalıklarının artmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Tanı, vaka sayıları ve sağlık altyapısı eksikleri:

Tor, Türkiye genelinde her yıl 40-45 bin yeni akciğer kanseri tanısı konulduğunu hatırlattı ve BEUN Hastanesi'ndeki tanı süreçlerine ilişkin veriler verdi. Hastanede yılda yaklaşık 700 bronkoskopik işlem yapıldığını, endobronşiyal ultrasonografinin tanı ve evrelemede önem taşıdığını belirtti. Ayrıca ayda en az 5 olguya endobronşiyal ultrasonografi yapıldığı ve günlük işlemlerin günde 4-5 vaka şeklinde sürdüğünü, bu vakaların %60 civarının akciğer kanseri ön tanısıyla işlem gördüğünü aktardı. Türkiye'de yeni vaka bildirimi olarak her 100 bin kişide yaklaşık 60-70 akciğer kanseri vakası kaydedildiği ifade edildi.

BEUN, üçüncü basamak kanser merkezi olmakla birlikte bazı moleküler ve genetik tetkiklerin yapılamaması nedeniyle hastaların dışarıdan hizmet almak zorunda kaldığı bildirildi. Tor, bölgesel kanser merkezlerinin yanı sıra moleküler ve genetik altyapının güçlendirilmesinin, geleceğin kişiselleştirilmiş tedavileri açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Eğitim, sempozyum ve saha çalışmaları:

2001'de kurulan Göğüs Hastalıkları Kliniği'nin 25 yıllık sürecinde 26 göğüs hastalıkları uzmanı yetiştirdiği, çok sayıda öğrencinin staj ve eğitimine katkı sağlandığı belirtildi. "1. Karaelmas Akciğer Günleri" adıyla düzenlenen sempozyum, BEUN Hastanesi Şebnem Kargı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve 27-29 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenler, klinik deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını paylaşacak; bölgenin akciğer sağlığı yeniden masaya yatırılacak.

Tor, halka yönelik çağrısında ise hastaların bilinçlenmesinin gerekliliğini vurgulayarak, sigarayı bırakmanın ve "Sigarasız bir hayatı tercih etmeliler" sözlerinin altını çizdi.

Türkiye’de yılda 40 ila 45 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuluyor